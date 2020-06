Gas LP, probable causa de explosiÃ³n en Guasave: PC

Gas LP, probable causa de explosión en Guasave: PC

Encontraron evidencia de fuego en una esquina de la vivienda y se percibió olor a este hidrocarburo, pero será la Fiscalía General del Estado la que determine el origen del siniestro, aclara Jorge Morales López, subdirector de Protección Civil y comandante de Bomberos

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._El gas LP pudo ser el causante de la explosión que ocurrió la madrugada de este martes en una vivienda en la comunidad de Los Ángeles del Triunfo, siniestro en el que una mujer de 80 años perdió la vida y un joven resultó con lesiones leves, informó Jorge Morales López.

El subdirector de Protección Civil y comandante de Bomberos Guasave aclaró que será la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado la que arroje de manera clara el origen del siniestro.

“Es la Fiscalía la que se está encargando ya de tomar toda la evidencia y todos los datos correspondientes para que en su momento digan ‘fue esto’, hay probables causas, nosotros miramos gas LP, percibimos olor, la escena es evidente, pero no puedo decir ‘esta fue la causa’, pero de todas las escenas que he visto en los últimos años es muy evidente que pudo haber sido gas LP”, manifestó.

El comandante de Bomberos detalló que este departamento fue alertado de este siniestro a las 5:20 horas y al llegar al lugar empezaron los trabajos de búsqueda y rescate de una persona, ya que los vecinos les indicaron que había una mujer en el interior de la vivienda.

“En ese momento no había visibilidad completa, todavía no amanecía bien, pero los muchachos no dejaron de hacer el trabajo de búsqueda y rescate, aun con el riesgo de que las condiciones en el lugar no estaban dadas para evitar un accidente”, expuso.

Minutos más tarde lograron localizar a la adulta mayor, pero desgraciadamente estaba sin vida, debido a que sobre su cuerpo había caído escombro de la vivienda, por lo que los rescatistas de Bomberos determinaron salir de esa área que era insegura.

Morales López indicó que en el caso del joven que resultó lesionado terminó con heridas leves dado a que donde se encontraba no se derrumbó el techo.

“Yo lo miré caminando en la escena y eso nos dio la tranquilidad de saber que estaba sano y salvo”, indicó.

El subdirector de Protección Civil subrayó que cuando llegaron los Bomberos no había fuego, pero al parecer sí hubo llamas en una esquina de la vivienda, ya que había áreas calientes, sin embargo, al caer los escombros éstas fueron sofocadas.

El comandante de Bomberos reiteró que será la investigación de la Fiscalía General del Estado la que determine finalmente cuáles fueron las causas de la explosión.