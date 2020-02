Gas y Petroquímica de Occidente intenta, otra vez, revocar suspensión judicial contra planta de amoniaco

LOD MOCHIS._ Por tercera ocasión, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente intenta revocar una suspensión definitiva contra el proyecto de la planta de amoniaco que pretende construir en Topolobampo.

El 6 de febrero, Karla María Ruiz Rocha, representante legal de GPO, presentó un escrito de interposición sobre un incidente de revocación de la suspensión definitiva concedida el 21 de noviembre de 2018 como parte del amparo 528/2018, promovido por la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas.

La abogada ofreció como pruebas documentales una videograbación digital contenida en una memoria USB, así como una impresión del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en noviembre, en el que se incluía el proyecto con una aportación gubernamental presupuestada de 20 mil millones de pesos.

"Del examen de las constancias de autos, se advierte que el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados. No es obstáculo a lo anterior, que la interlocutoria de referencia hubiere sido impugnada por parte de la citada persona moral tercera interesada, dado que por ejecutoria de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente en revisión 28/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, se confirmó la citada suspensión definitiva; ni que se hubieren interpuesto sendos incidentes de modificación a la suspensión definitiva, puesto que éstos se declararon infundados, resolución interlocutoria dictada en primer término la cual causó estado al no haber sido impugnada mediante recurso alguno, no así la segunda de las determinaciones incidentales de modificación, en virtud del recurso de revisión interpuesto por la misma promovente, medio de impugnación que se encuentra pendiente de integrar para enviarse al tribunal colegiado correspondiente para su substanciación", se lee en el acuerdo, público en el portal del Consejo de la Judicatura Federal.

"No pasa desapercibido para el que esto provee, que la autorizada ocursante solicita que se haga relación de dichos medios de convicción en la audiencia constitucional, sin embargo, del estudio de los autos relativos al cuaderno principal, lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que dichos elementos de convicción ya fueron ofrecidos y admitidos en dicho cuaderno principal, razón por la que se le hace saber a la signante, que tiene expedito su derecho para volver a ofrecerlos, si así lo desea, dado que el expediente principal se tramita por cuerda separada", se agrega.

En el escrito presentado por la autorizada de GPO, se ofrece como pruebas documentales las acciones que ha realizado la empresa relativas a la prevención, conservación, mitigación y remediación que se le impusieron como medida de compensación en la resolución contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG/03576, del 21 de Abril del 2014, mediante la cual se autorizó de manera condicionada el proyecto denominado 'Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa', por el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y recursos Naturales.

Como sólo presentó una copia de sus ocursos de cuenta, se le requirió a la abogada Karla María Ruiz Rocha que exhibiera cuatro copias más, a fin de dar vista a las partes, en un término de tres días contados a partir del siguiente al que surtió efecto la notificación del proveído, advirtiéndose que de no dar cumplimiento a ello se tendría por no presentado el incidente. La audiencia constitucional fue fijada para las 10:50 horas de este miércoles.