Gasolina llega hasta los 16 pesos en CuliacÃ¡n, economista explica porquÃ©

Gasolina llega hasta los 16 pesos en Culiacán, economista explica porqué

Los precios de los combustibles ha disminuido de gran manera en el país, de acuerdo a Gerardo López Cervantes, esto se debe a que el crudo a nivel internacional se ha abaratado, además el tema del coronavirus ha sido también clave para ello

Antonio Olazábal

15/03/2020 | 10:43 AM

Culiacán vive los precios más bajos del año en lo que a combustibles se refiere, hoy se ve el litro en algunos establecimientos hasta en los 16 pesos, y Gerardo López Cervantes explica porqué.

El profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que esta reducción en el precio de los combustibles se debe principalmente a temas internacionales, ya que derivado a que Arabia Saudita disminuyó el valor del crudo, lo cual ocasionó una disminución en el valor de la gasolina, y esto impactó a México.

“Los precios del crudo a nivel internacional se han abaratado, ya ves como se han reducido en menos de dos semanas casi un 40 por ciento, y obviamente al haber una reducción del crudo para procesar en las refinerías, las refinerías lo pueden ofrecer a un precio más económico”, detalló.

López Cervantes señaló que si no fuera por la alza del dólar, así como el impacto en la economía mundial que está teniendo el coronavirus en el mundo, han evitado que la gasolina alcance precios mucho más bajos en el país.

“Seguramente aquí en México estuviera todavía más barato si no fuera porque el costo del dólar se disparó también, si esta baja de los precios internacionales no hubiera sucedido con un encarecimiento del dólar, pues en vez de estar viendo el litro de gasolina en 17, 18 pesos o menos, seguramente lo estuviéramos viendo a 14 o a 15 pesos, esa es una realidad”, subrayó.

Añadió que esto durará siempre y cuando no lleguen a acuerdos las potencias en lo que al precio del crudo se refiere, así como el control del coronavirus.

“Ahora, cuánto tiempo puede durar esto, pues primero, la caída de los precios internacionales del crudo fueron determinantes por el problema del coronavirus, las perspectivas de comercialización internacional del crudo se han reducido en el sentido de que las economías del mundo han estado en un proceso de parálisis, de tensión de la demanda y particularmente de la economía China”, sostuvo.

“Y segundo, porque ante la confrontación y la disputa del mercado entre Rusia y Arabia Saudita, pues indujo también a una reducción de los precios internacionales del crudo, entonces estos dos escenarios se pueden revertir cuando, primero lo que puede suceder a corto plazo es que finalmente haya un acuerdo de negociación entre Arabia y Rusia, y se puedan dar pautas para que los precios puedan mejorar, segundo a esperar a ver cuando se solucione el tema del coronavirus”, agregó.

El economista explicó que no puede decir a ciencia cierta si esta disminución beneficia o no a México, todo dependerá si el país cuenta con un seguro de cobertura del precio internacional del crudo, mismo que no es posible ver debido a que éste se mantiene en secrecía, pero el profesor de la UAS ve esto muy probable.

Además recalcó que esto muy posiblemente esté beneficiando a México, debido a que dada la reducción en los precios del crudo, nuestro país pudiera estar dejando de pagar el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, lo cual eliminaría un gasto que normalmente impacta a las arcas de la nación.

“Esta baja de los precios internacionales del petróleo da cobertura para que el Gobierno tenga mejores ingresos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, porque al haber una reducción de los precios, el Gobierno puede darse el lujo de eliminar el subsidio que le da a los precios del petróleo cuando están altos”, mencionó.

“Desde mi punto de vista lo que hoy está en riesgo no es tanto lo de las finanzas públicas, a menos que haya una caída de los ingresos producto de una caída muy severa de la economía mexicana que sí pudiera presentarse si se prolonga la situación de coronavirus si se pone el estado de alarma el país”, profundizó.