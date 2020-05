Gasta gobierno de Quirino $10 millones mÃ¡s en edificio Homex; mudarÃ¡n a 18 oficinas

Gasta gobierno de Quirino $10 millones más en edificio Homex; mudarán a 18 oficinas

En medio de la pandemia por Covid-19, el Gobierno del Estado licitó la compra de mobiliario para la mudanza de 18 oficinas al Edificio B del complejo que anteriormente albergaba a la empresa Homex. La adquisición de este inmueble costó $174 millones de pesos en agosto de 2017

Karen Bravo

El Gobierno del Estado encabezado por Quirino Ordaz Coppel gastó 10 millones de pesos más destinado al edificio Homex. En medio de la pandemia de Covid-19, el Ejecutivo estatal lanzó una licitación para la mudnaza de 18 oficinas al Edificio B del complejo antes mencionado.

En el fallo emitido el 15 de mayo resultaron ganadoras seis empresas a las que se les pagarán diversos montos por la adquisición de mobiliario de oficina. Ferregón Abastecedora Comercial fue la ganadora por el contrato con el mayor monto que es de 3 millones 699 mil 284 pesos.

Entre las seis empresas, el Gobierno del Estado gastará 9 millones 994 mil 727 pesos en amueblar el Edificio B que albergará a las oficinas de:

OFICINAS QUE SE MUDARÁN

Secretaría de Obras Públicas

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar

Dirección de Gobierno

Dirección de Auditoría del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES)

Sistema de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes

Supervisión escolar 19, educación física, sectores educativos 04 y 05

Dirección de Comercio Exterior

Área Técnica de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

Subsecretaría de Auditoría

Nuevo Sistema de Justicia Penal

Dirección Jurídica SATES

Subsecretaría de Ingresos (COCAF)

Jefatura del Sector 1 de Educación Preescolar

Supervisión Escolar 044 Educación Primaria

Supervisión Escolar 013

Supervisión Escolar 020 Educación Primaria

Supervisión Escolar 52 Educación Primaria

La mudanza de las oficinas inició en el mes de abril y representará un ahorro en rentas para el Gobierno del Estado, informó en entrevista para Noroeste el Secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázarez.

“Yo creo que empezó prácticamente tres semanas, unos 20 días, yo creo, poco a poquito pero ahorita ya están todos allá”, dijo.

El ahorro en rentas que proyecta el Estado con la mudanza de las 18 oficinas suma 7 millones 517 mil 962 pesos anuales.

Gálvez Cázarez detalló que los muebles fueron adquiridos debido a que los que están en otras oficinas no cabrían en el espacio.

“Prácticamente los muebles que usan las dependencias son muebles totalmente espaciosos que prácticamente nos obliga al doble de espacio. Con los muebles que diseñamos ahí prácticamente cabe el doble”, comentó.

El Edificio B fue adecuado con cubículos de tablarroca y los muebles que estaban en uso anteriormente en las 18 oficinas serán utilizados en el Palacio de Gobierno en los espacios que queden desocupados que están destinados a la mudanza de más oficinas, informó el funcionario.

El Edificio A que es el más grande del complejo, albergará a más secretarías que son las que dejarán espacio libre en el Palacio de Gobierno, añadió.

“Lo que voy a hacer es que me voy a llevar cuatro secretarías para allá y el espacio que me dejen libre aquí en el Palacio voy a meter a los que me faltan de la renta que paga el Ejecutivo”, expuso.

HISTORIA DE UN GASTO

El edificio Homex fue adquirido por el Gobierno del Estado en el mes de agosto de 2017 por un monto de 174 millones de pesos.

En abril de 2019 fue dado a conocer por el entonces Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, que el Estado gastó 130 millones de pesos más en rehabilitación y aseguró que la mudanza de oficinas iniciaría a finales de ese año.

Actualmente el Edificio A todavía no está en uso.

EMPRESAS GANADORAS

Ferregón Abastecedora Comercial, 3 millones 699 mil 284 pesos

Ergonomía Productividad, 560 mil 233 pesos

Mobiliarios y Servicios, 3 millones 495 mil 903 pesos

Intermediación y Comercialización de Muebles Tubulares, 932 mil 508 pesos

Eldorado Distribuciones, 918 mil 302 pesos

Manuel Ojeda Beltrán, 338 mil 497 pesos

TOTAL: 9 millones 944 mil 727 pesos