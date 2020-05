Gastos de sanitización y despensas de más de 350 mil pesos deben ser con aval del Comité de Compras: Andrade Padilla

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Gastos de sanitización y despensas deben contar con aval del Comité de Compras al superar los 350 mil pesos, advirtió la regidora Mayra Andrade Padilla.

La edil indicó que después del anuncio del Alcalde Emmett Soto Grave de que se llevan gastados estos recursos en despensas y sanitización, considera que también está obligado a que este monto sea aplicado de manera transparente.

“Ojalá que al ejercer este gasto se haya tomado el acuerdo del Comité Municipal de Adquisiciones, que es quien rige las compras, para no caer en observaciones” dijo

Todos los gastos que se están haciendo durante esta contingencia, deben tener un manejo transparente, que los ciudadanos sepa realmente en que se está invirtiendo por proteger la salud pública y para apoyar a los sectores más vulnerables.

No se puede hablar de un gasto o de una inversión ante el covid-19, para hacer uso de recursos públicos de manera discrecional o que se envíen a otros rubros, que es algo que no queda claro, pues los datos no están en la plataforma de transparencia.

Manifestó que es necesario también que se convoque a sesión de Cabildo, guardando las normas de sana distancia, para modificar y reasignar gastos dentro del presupuesto, que no serán utilizados.

Tales como las celebraciones del día del niño, del día de las madres, del día del maestro y los recursos asignados para las fiestas del Mar de las Cabras, que era casi de 2 millones de pesos.

“Es necesario modificar el presupuesto y reasignar los recursos destinados para fiesta, pueden hacerse miles de despensas y apoyar a los sectores, que están padeciendo ante la pandemia” dijo.

Despensas que podrían comprarse en comercios locales y reactivar de esa manera la economía del municipio.

Andrade Padilla agradeció a las Asociaciones Campesinas como UARES, CNC, la Junta de Sanidad Local, empresarios y ciudadanos que por su cuenta y con sus recursos decidieron sanitizar el municipio.