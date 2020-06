Gay y activista, Sarah se tomó una FOTO con la bandera arcoíris. La arrestaron. La torturaron. Se suicidó…

MADRID, España._ Hay varios aspectos del suicidio de la egipcia Sarah Hegazy el pasado domingo en su exilio canadiense que merecen atención. El primero sin duda, es que era activista LGTBI y no quiso ocultar su orientación sexual. Hace tres años, durante un concierto del grupo libanés Mashrou Leila en Egipto -cuyo cantante, libanés, es homosexual declarado- desplegó junto a un amigo gay una bandera LGTBI. Ese momento, plasmado para siempre en una instantánea que ahora está circulando en las redes sociales, le costó caro.

El régimen egipcio del Presidente Al Sisi emprendió una campaña de persecución contra homosexuales egipcios que implicó el arresto de 57 personas, entre ellas, Sarah. Ella fue, de hecho, la única mujer entre los detenidos. Pasó tres meses en la cárcel, donde sufrió acoso, discriminación, torturas y abusos, como ella misma relató a su salida.

“Entraron en mi casa al amanecer, preguntándome si mantenía mi virginidad y por qué no llevaba el hiyab. Tras ello, me sometieron a una descarga eléctrica sin más presentación. Después vinieron más descargas eléctricas, durante los interrogatorios, entre gritos e insultos. Animaron a mis compañeras de celda a violarme”.

“Cuando me pusieron en libertad recibí el estigma no sólo por parte de familiares y vecinos, sino también de la comunidad. La sociedad en su conjunto señala y estigmatiza a quien se rebela contra esa cultura patriarcal basada en la opresión contra las mujeres, contra los trabajadores, contra las minorías religiosas, contra la diversidad sexual”, escribió al quedar libre tras pagar una fianza.

Sarah hijazi a Gay Egyptian who was jailed and tortured for raising pride flag at a concert in Egypt has dies by suicide.. #سارة_حجازي pic.twitter.com/jPdl4MbNJD

You were harsh to great extent but I forgive"

“La prisión me mató, me destruyó”, confesó posteriormente.

El maltrato le dejó secuelas en forma de estrés postraumático y al salir constató que estaba más sola de lo que pensaba. Optó por el exilio, sabiendo que en El Cairo se arriesgaba a nuevas detenciones.

SU PARTIDO SE PUSO DE PERFIL

El segundo dato importante en la historia de Sarah es que era también una activista de izquierdas, marxista, militante de la agrupación socialista Pan y Libertad. Participó en diversas campañas contra el régimen, se solidarizó con los presos políticos, impulsó recogidas de apoyos a escritores y artistas perseguidos por ideas. Puso el foco en la lucha de clases pero sin olvidar que mucha gente no solo está marcada por la clase social a la que pertenece.

Sin embargo, cuando Sarah fue arrestada, sus camaradas de partido optaron por un comunicado tibio, ocultando la militancia LGTBI de su compañera. El texto no mencionaba el despliegue de la bandera y se centraba en las acusaciones vertidas contra ella por “promover ideas y creencias de esta agrupación a través de la palabra y la escritura”. En definitiva, denunciaron su arresto, pero sin adoptar una posición clara contra la homofobia, a pesar de que sobre Sarah pesaba la acusación de “desviación y libertinaje”.

En un país donde la homosexualidad es perseguida por las autoridades y rechazada tanto por la comunidad musulmana como por la cristiana, el partido de Sarah eligió la vía fácil. En algunos sectores a esto se sumó la convicción de que “la lucha de clases es una cosa y la lucha LGTBI, otra muy diferente”.

“Todos los que rodeaban a Sarah, incluyendo su partido de izquierdas en el que militaba, la abandonaron, temiendo confrontar una sociedad fascista que ve lo homosexual como un peligro para el orden nacional y moral. Huyó exiliada a Canadá, perdió sus raíces familiares y comunitarias, y su país, que tanto amaba”, señalaba anoche el neurólogo y activista LGTBQ egipcio Ahmed el Hady.

“Cuando Sarah fue arrestada su grupo no se atrevió a defenderla abiertamente, supongo que para no perder miembros y apoyo. Un viejo debate que debería estar superado a estas alturas”, explica Tarek Shalaby a eldiario.es, militante del Partido Socialista Revolucionario Egipcio, pequeño pero con actores clave en las revueltas de 2011. Su agrupación fue la única que dio un paso al frente tras el arresto de la activista en 2017, publicando un texto de solidaridad con las personas LGTBI. Empezaba así:

Sarah Hegazi was imprisoned in 2017 for raising a rainbow flag in Cairo. She was held in solitary confinement, sexually assaulted, and tortured.

Sarah committed suicide yesterday... But the abuse and trauma she suffered from killed her a little everyday.

Rest in Power Sarah. https://t.co/y0w6T8QUaE