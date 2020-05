Genaro García Luna ocultó 50 mdd de sobornos del narco a través de empresas fantasma, según la UIF

Según la cadena estadounidense Univisión, los millonarios recursos provienen probablemente de los supuestos sobornos que el ex funcionario federal recibió de parte de la delincuencia organizada

Noroeste / Redacción

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, ocultó al menos 50 millones de dólares en paraísos fiscales, según las denuncias que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), dadas a conocer el pasado 15 de mayo, por Santiago Nieto Castillo.

Según la cadena estadounidense Univisión, que tuvo acceso a dichas denuncias, los millonarios recursos de dichas empresas “fantasma” provienen probablemente de los sobornos que recibió de parte de la delincuencia organizada el ex funcionario federal, en un periodo comprendido entre el 2006 al 2012.

La investigación de la UIF fue concluida antes de la detención de García Luna en Estados Unidos, el 10 diciembre del 2019. Nieto Castillo contó a Univisión que en México estaban por interponer las denuncias ante la FGR y SFP, pero que lograron realizar “un congelamiento de cuentas de forma inmediata”.

La Corte del Distrito Este de Nueva York acusa al ex funcionario federal mexicano de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones. Ante lo que García Luna se ha declarado no culpable.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo”, afirmó el titular de la UIF.

Para el 24 de diciembre, dos semanas posteriores a la detención, Nieto Castillo presentó las denuncias correspondientes por lavado de dinero ante la FGR, y una más ante la Función Pública. Los recursos eran transferidas por las empresas “fantasmas” a cuentas de Estados Unidos, Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

Entonces, la SHCP ordenó que se congelaran las cuentas de García Luna, su esposa, hermana y sus socios, Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y José Luis Castilla. Misma acción incluyó para la compañía de seguridad Glac, Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav, las tres últimas pertenecen a los Weinberg.

Del 2014 al 2019, García Luna declaró ante Hacienda ganancias por 39 mil dólares. Pero en el 2016, el ex titular de la SSP mexicana informó que durante todo ese año no generó ingresos y pagó una cantidad mínima de impuesto. Sin embargo, en ese momento, el ex funcionario federal vivía en una residencia al sur de Florida, valuada en 3 mdd, lo que detonó la investigación.

“Se considera que dichas cantidades resultan burlescas y no corresponden con los ingresos requeridos por una persona cuyo asiento se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Florida”, indica una de las denuncias de la UIF.

Mientras tanto, entre 2012 y 2019, la Unidad detectó que la red de empresas asociadas García Luna ingresó 200 millones de dólares al sistema financiero mexicano, una parte de los recursos cuyo origen no se conocía, y otra parte de pagos de instituciones del Gobierno Federal.

Nieto Castillo explicó a Univisión que el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal no tenía la capacidad económica para adquirir un inmueble de esa naturaleza. La operación de la compra de la casa en Golden Beach, Florida, en el 2012, se hizo por una red de empresas de Panamá y Florida, según documentos judiciales del caso en la Corte del Distrito Este neoyorquina.

En tanto, las autoridades mexicanas llegaron a esa información porque la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), que investigaba a un ex diplomático mexicano, les sugirió que empezaran a ver los nexos al inicio del gobierno de Calderón Hinojosa.

“Se trabajó en colaboración con la DEA para poder revisar quiénes eran las personas involucradas. Nosotros no hacemos inteligencia de campo para poder verificar los inmuebles, pero sí detectamos a partir de información del tema financiero”, puntualizó Santiago Nieto.

La investigación sobre la adquisición de la casa condujo a Nunvav, compañía de los Weinberg, creada en Panamá en 2005, y que para el 2011 solicitó permiso para operar en México. Dicha empresa recibió pagos por 214 millones de dólares durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de 2012 al 2018.

En la denuncia de la UIF se estableció que García Luna operaba los Weinberg, y que la empresa Nunvav fue utilizada para “enmascarar los ingresos obtenidos por el pago de sobornos, con la intención de darles apariencia de licitud”. La misma compañía a la cual Secretaría de Gobernación (SEGOB) pagó 104 millones mdd entre 2013 y 2017. El dinero se transfirió a una cuenta de la empresa en Panamá del banco New York Mellon.

Otro ejemplo de los movimientos investigados por la UIF fue que una transacción de 4.3 millones de dólares, a una cuenta de Panamá y 7.4 millones mdd a una cuenta de Barbados. Y aunque movían dicha cantidad de recursos, las empresas reportaron a la SHCP que tenían pérdidas y no pagaban impuestos.

La indagatoria del Gobierno mexicano concluyó que García Luna no aparecía como accionista, pero Nunvav fue usada para “triangular millonarias cantidades de recursos que posteriormente llegarían a manos del ex funcionario federal”.

Fueron los recursos que se triangularon por dicha empresa que permitieron mantener a García Luna en Miami. “Esto nos lleva a inferir que efectivamente los accionistas registrados en relación con Nunvav Inc son prestanombres”, se menciona en la investigación de la UIF, citada por Univisión.

“El factor más importante es cómo un hombre que llegó a detentar tanto poder, en el Gobierno de Felipe Calderón, pudo haber generado pactos con la delincuencia organizada y pudo haber generado actos de corrupción de ese nivel”, le dijo Nieto Castillo a la televisora.