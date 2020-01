Genaro García Luna se declara no culpable en NY

La próxima audiencia del ex Secretario de Seguridad Pública de México será el 21 de enero en la misma corte

Noroeste / Redacción

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se declaró no culpable de los cargos que se le imputan, después de 15 minutos de audiencia, misma que comenzó 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), ante la juez Peggy Kuo, en la sala 8-D de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El ex funcionario federal mexicano, de 51 años de edad, fue enviado de vuelta a la cárcel, mientras sus abogados negocian una fianza, según lo informó el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Contrario a lo que se creía, no fue Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante mexicano Joaquín Arhivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", el magistrado que leyó los cargos a García Luna, acusado de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones.

García Luna se declaró o no culpable de los cargos que se le imputan ante Peggy Kuo, la nueva jueza designada por la Corte neoyorquina, quien fuera presidenta del Consejo Federal de Abogados de la American Inn of Court y vicepresidenta de los Servicios Legales de Manhattan.

El ex funcionario mexicano no fue representado por su abogado Juan Pablo Murillo, quien inicialmente tomó el caso y en su lugar estuvo presente el abogado designado por el tribunal, César de Castro. García Luna estuvo asistido por una traductora, esposado, vestido con una sudadera gris y pantalones color caqui.

En la audiencia recibió el apoyo de su esposa y dos hijos, que lo animaron pidiéndole "valor" ante el proceso abierto en su contra. Lucía un aspecto pálido y un poco desaliñado, según dijeron testigos presentes en la Sala 8-D de la Corte neoyorquina.

Los fiscales pidieron mantener en prisión a García Luna debido a su “gran fortuna personal”, su viaje a México en noviembre de 2019 y sus conexiones con funcionarios mexicanos de alto rango. Además, indicaron que e ex funcionario federal presenta un “riesgo inaceptable de fuga”.

La juez Kuo programó una próxima audiencia para el próximo martes 21 de enero a las 9:45 horas (8:45 horas de la Ciudad de México).

- Con información de Notimex, EFE y NYT