Genera esperanza obra de apertura de bocas en esteros: Mario Osuna Medina

Después de varios años, el camarón tendrá acceso para reproducirse y crecer, asegura el diputado federal

Alma Soto

Las obras de apertura de las bocas de los ríos Presidio, Baluarte y Teacapán, que son las puertas de entrada al sistema estuarino Huizache-Caimanero, dan esperanza a los pescadores de que la próxima cosecha de camarón pueda ser buena, declaró Mario Osuna Medina, diputado federal.

"Siempre nos hemos movido en la actividad pesquera, sobre todo de los sistemas estuarinos que se han venido hacia abajo por la carencia de obras que le den vida y soporte a los sistemas lagunarios, es algo que nos preocupa y algo que puede marcar el futuro de la pesca, es el hecho de que estén abriendo la puerta de entrada de agua y larvas”, señaló.

El también líder pesquero en el Sur de Sinaloa agradeció el apoyo del Gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se iniciaran las obras de dragado en las bocas de los esteros.

Indicó que apoyó a los cooperativistas en sus gestiones ante el secretario de Pesca del Estado, Sergio Torres, y aunque no pudo tener una reunión directa con el Gobernador a causa de las restricciones por la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, éste escuchó la demanda de los pescadores y se iniciaron las obras de infraestructura necesarias.

La naturaleza, explicó, tiene sus ciclos, y los camarones entran entre abril y julio a reproducirse en los esteros, por ello el inicio de la apertura de las bocas está en buen tiempo, inició hace 15 días en el Río Presidio y se pasaron al Baluarte.

Aseguró que hace varios años que no se hacía ese proceso y el resultado fue la nula producción en los esteros y baja en las bahías y altamar.

Porque, explicó, el camarón entra a reproducirse a los esteros y cuando alcanza su desarrollo regresa al mar. Los esteros son la cuna, pero no se quedan ahí, por ello las obras en beneficio de los sistemas estuarinos benefician a toda la pesca.

“Agradezco al Gobernador por atender la problemática básica, sé que hace un esfuerzo enorme porque no hay recursos y tiene que destinar mucho para atender la emergencia sanitaria, pero es de reconocer que tomen en cuenta que no se puede abandonar la actividad, porque si dejamos morir la actividad pesquera, para muchas familias no habrá de dónde subsistir”, expresó.

Lamentó no poder decir lo mismo del Gobierno Federal, porque se entrevistaron con el Director de Obra e Infraestructura Pesquera de la Comisión Nacional de Pesca y les respondió que no tienen recursos.

“Nos mató las esperanzas y por ello insistimos con el Gobernador, que está respondiendo bien”, expresó.

De la Conapesca, dijo, los remitieron a la Secretaría de Marina, que cuenta con equipo para hacer los trabajos de apertura de las bocas, se entrevistaron con el subsecretario de Marina, Fernando Arredondo, que les prometió todo el apoyo, pero los interrumpió el fenómeno de la pandemia, se le dieron otras tareas y no se pudieron cumplir los compromisos.

“Siento que al señor Presidente Andrés Manuel López Obrador le falta asesoría por el problema de la pesca para darle vida a la actividad productiva, no solo en Sinaloa, sino en todo el País, ni mínima atención tienen y eso es preocupante”, manifestó.

Y Conapesca también está fallando en otro aspecto que siempre genera malas cosechas, dijo, la inspección y vigilancia.

“Hasta ahorita no le he visto al comisionado Raúl Elenes Angulo la preocupación de atender la actividad en todo el país, la inspección y vigilancia, que es parte fundamental está por los suelos, el saqueo está abierto y libre, es un factor toral y básico para que la futura producción se conserve, tanto la falta de vigilancia como el azolve de las bocas de los esteros dan al traste a la futura producción camaronera, y es ahí donde le vemos fallas a Elenes”, expresó.

QUE LOS TRABAJOS NO SE ABANDONEN

Primitivo Deras Gómez, presidente de la Federación Camaroneros de Agua Verde, y de la Cooperativa Ejido Cajón de Ojo de Agua, agradeció el apoyo al Gobernador por las obras que se hacen en las bocas.

Pero, expresó, esperan que no dejen a medias los trabajos, que continúen hasta agosto, de lo contrario será dinero infructuoso.

Se explicó que las bocas continuamente se están cerrando, por ello la necesidad de que la maquinaria permanezca en los esteros desde hoy hasta agosto, abriendo cuando baja la marea, pues cuando sube naturalmente se vuelven a cerrar.

Señaló, por otro lado, que entregaron documentación que les fue requerida por la Secretaría de Pesca para los programas de repoblación, inspección y vigilancia, artes de pesca y empleo temporal.