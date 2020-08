Genera intensa lluvia encharcamientos, basura, postes y árboles caídos en Culiacán

“Pese a la gran cantidad de agua que cayó este lunes, estamos bien, sin hechos graves que lamentar” señala Protección Civil

Leopoldo Medina

Tras la lluvia moderada que se presentó el domingo, este lunes los sinaloenses fueron sorprendidos por una precipitación más intensa que duró un par de horas, afectando la circulación no sólo en el primer cuadro de la ciudad, sino en otros sectores, causando encharcamientos, acarreo de basura, árboles y postes de luz caídos informó Protección Civil.

Marco Antonio Martínez de Alba, director de Protección Civil de Culiacán, manifestó que, la fuerte precipitación generó una buena limpieza de los drenes y arroyos arrastrando mucha basura lo que ocasionará que algunos canales se tapen.

“En términos generales, pese a la gran cantidad de agua que cayó este lunes, estamos bien, sin hechos graves que lamentar, y quiero dejar claro que no hubo inundaciones, solo encharcamientos que fueron entre los 20 y 30 centímetros, en algunos lugares hasta de 40 centímetros de altura”, indicó

Martínez de Alba señaló que, siempre se han tenido encharcamientos, y que así como se dan, también se bajan, y que entre las afectaciones causadas por la tormenta eléctrica se destaca el que una casa fuera alcanzada por un rayo, la presencia de algunos árboles, postes de luz caídos, esto en lugares como Costa Rica, y Eldorado.

Martínez de Alba explicó que, con las tormentas eléctricas hay que tener mucho cuidado, ya que estas son diferentes a las que se han vivido anteriormente, por eso es importante hacer apego a las indicaciones que dan las autoridades cuando éstas se presentan, entre ellas las siguientes:

-No acercarse o tocar ninguna estructura de fierro

-Evitar resguardarse bajo los árboles

-No usar el celular durante la tormenta eléctrica si se está en la calle, lo mejor es guardarlo en su bolsa o mochila.

La intensa lluvia también ocasionó se cerraran sectores como el bulevar Niños Héroes, desde la calle Juan Carrasco, hasta el Puente de la calle Miguel Hidalgo, entre otras avenidas al sur de la ciudad ocasionando que muchos autos quedaran varados en los encharcamientos.

Respecto a si se activaron los albergues temporales en sectores vulnerables, Martínez de Alba indicó que, se han mantenido atentos a cualquier solicitud de abrir un albergue, pero hasta el momento no se ha hecho ninguna petición por parte del 911 , o alguna situación donde se tenga que activas alguno de los albergues establecidos en caso de evacuación.

El director criticó la inconciencia de algunas conductores que, viendo los señalamientos de “No Pase”, donde existe un gran encharcamiento, vayan y se metan, lo que ocasionó que 17 autos quedaran varados en ellos, para después ser arrastrados por una grúa

Respecto al pronóstico del clima Martínez de Alba señaló que durante la noche de este martes y parte de la madrugada, se tendrá más lluvias, fuertes a intensas, esto por el huracán que está en puerta, por lo que invita a la ciudadanía a estar atentos a las medidas de prevención que dicten las autoridades.

“Si ven un charco mayor a los 30 centímetros, no lo pasen, si no tienen necesidad de salir no lo hagan”, resaltó Martínez de Alba.