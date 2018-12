Genera violencia que los padres desquiten estrÃ©s con los hijos, seÃ±ala especialista

Genera violencia que los padres desquiten estrés con los hijos, señala especialista

Ladamira Peaceful, psicóloga clínica por la Universidad de Ucrania, expresa que se debe educar a los adultos para que no descarguen su estrés en los niños

Karen Bravo

El estrés es uno de los factores que genera violencia en las ciudades, señaló Ladamira Peaceful, psicóloga clínica por la Universidad de Ucrania e integrante de la Asociación Femenina de las Naciones Unidas en Ginebra. Por ello se debe buscar tratar a los adultos a manejar el estrés para contribuir a la erradicación de la violencia, dijo.

"Es enseñar a los padres métodos correctos de formación, enseñar a los maestros cómo saber quitar el estrés después del trabajo porque de los maestros y de los padres depende todo, la violencia es consecuencia de que los adultos se les acumula el estrés y eso se derrama a los niños, se desquitan con los niños", expresó.

Ladamira Peaceful visitó Culiacán con motivo del taller para mujeres, que impartirá este martes 11 de diciembre en Hacienda San Antonio.

La especialista señaló que los adultos suelen descargar en los niños el estrés de la vida cotidiana, lo que de adolescentes los lleva a cometer actos violentos.

"Los niños todo esto lo intensifican de adolescentes y comienzan a violar y matar", comentó.

Aunado a la capacitación de padres de familia y maestros, el sistema educativo también debe incluir un programa de valores para los niños a través de conferencias, clases y prácticas en formación de personas, además de esquemas para aprender a no acumular el estrés que más adelante podría convertirse en violencia, detalló Peaceful.

"Cuando no nos amamos a nosotros mismos, cuando no comprendemos, cuando criticamos, cuando bajamos nuestra autoestima empezamos a destruir el mundo, porque la persona que no se ama a sí misma, que no acepta su naturaleza, sus talentos, no puede ser capaz de amar el mundo", dijo.

Tanto niños como adultos deberían aprender a controlar sus reacciones y tener inteligencia emocional para poder encontrar la paz e influir positivamente en el mundo que les rodea, abundó.

"Hay que trabajar con aquellos que pueden responder por sus reacciones, los que tienen consciencia que en mis fuerzas está cambiar mi vida y mucho depende de la educación, de la formación", opinó.

Las enseñanzas actuales no incluyen la inteligencia emocional para los menores ni se habla de temas como amor, perdón, agradecimiento o relaciones interpersonales, situación que entorpece la convivencia social, expresó.

"Nos enseñan a trabajar pero nos tienen que enseñar a vivir", subrayó.