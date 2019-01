General LeÃ³n Trauwitz fue llamado de PanamÃ¡ a MÃ©xico por investigaciÃ³n sobre huachicol: AMLO

General León Trauwitz fue llamado de Panamá a México por investigación sobre huachicol: AMLO

El militar, ex encargado de la seguridad de los ductos de Pemex, ya se encuentra en México

Sinembargo.MX

28/01/2019 | 10:48 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que la Secretaría de la Defensa llamó a México al General Brigadier Eduardo León Trauwitz para que responda a las investigaciones que se realizan sobre el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos.

La Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congelaron sus cuentas bancarias hace unos días. El militar, que fue cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto, intentó ampararse. Se le negó. León Trauwitz es el servidor público de más alto nivel que es investigado por presunto huachicoleo.

“La Fiscalía [General de la República] tiene abiertas todas las investigaciones. En el caso del General, que actuaba como representante del Ejército en la Embajada de Panamá, ya me ha informado el Secretario de la Defensa que se le pidió su regreso para que si tiene alguna responsabilidad, sea investigado. Ésa es la información que tengo al respecto”, dijo. No lo mencionó por su nombre.

El 8 de enero, López Obrador reveló que el General León Trauwitz, quien fue jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex y sirvió bajo el Presidente Peña, está bajo investigación por el saqueo de combustibles en la petrolera mexicana.

Un reportero le cuestionó si se está investigando y si seguía en el cargo. El General fue Jefe de Escoltas con Peña Nieto en el Estado de México y luego le dieron el encargo de cuidar los ductos de Pemex. Ésa fue la primera vez que salió el nombre.

López Obrador preguntó a los reporteros quién conocía sobre el caso. Sólo uno de ellos lo sabía.

“Pues sí, existe el General”, dijo. “Pero no se sabía nada”. Agregó: “Ahora se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex. Él estaba a cargo de la seguridad”.

El Presidente fue cuestionado sobre el estatus del General León Trauwitz y reiteró que está en México y disponible cuando se le requiera: “Lo que sé es que ya se le pidió que regresara y que esté en México y esté a disposición de la autoridad competente. Tengo más información pero no puedo darla a conocer para no cometer una imprudencia o una violación al debido proceso”.

El General Homero Mendoza Ruiz precisó que el General “regresó de su comisión que tenía en Panamá y se encuentra asignado a la dirección General de personal”. Dijo que se encuentra en espera de que ser notificado, pero que hasta el momento no hay ninguna notificación oficial.

“Hasta ahorita nosotros no tenemos ninguna notificación oficial o judicial, simplemente fue una medida tomada o asumida por la Sedena, de tener la oportunidad de que en caso de ser requerido se presente”, añadió.

TOMAS PELIGROSAS: AMLO informó de una “tecnología” que se fue generando en los pueblos para construir zanjas y sacar el combustible de los ductos. Advirtió que significan un grave riesgo y fue lo que causó la tragedia en Hidalgo, y que se repite en varios lados.

“¿Cómo se fue permitiendo que se arraigaran estas prácticas? ¿Cómo hubo omisión, cómo no se hizo nada? ¿Cómo se permitió que se llevaran a cabo estas actividades?”, cuestionó.

El General Homero Mendoza, de la Secretaría de la Defensa Nacional, detalló el esfuerzo que han llevado a cabo las fuerzas federales para la detección de tomas clandestinas. Precisó que del 7 al 27 de enero se han localizado 293 tomas clandestinas; no localizadas, porque el sistema no es tan preciso, son un total de mil 22 tomas; se tiene no reportadas por Pemex pero sí que sí han sido atendidas 369.

Indicó que un promedio de 600 tomas clandestinas han sido atendidas.

DOS TOMAS CLANDESTINAS HALLADAS: En San Juan del Río se detectó una toma clandestina que provocó un incendio que fue controlado. Fue detectado a las 8:15 horas, y Pemex suspendió a las 8:43 el ducto. El derrame se detectó en una área rural. A las 10:50 se controló la fuga.

Destacó el riesgo que significa ese tipo de tomas porque con cualquier chispa se puede incendiar. Informó que otra toma clandestina se encontró en el tramo Salamanca-Guadalajara, en el municipio de Zapotlanejo; la cual estaba sobre el ducto. En el lugar se aseguró un contenedor con capacidad de 5 mil litros.

SUMAN 115 MUERTOS POR EXPLOSIÓN DE DUCTO: Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, informó esta mañana sobre “el censo sobre la vida y la muerte” en el caso de Tlahuelilpan, y anunció que el sábado pasado fue el primer día en el que no hubo ningún fallecimiento; en total suman 115 fallecidos. Hay además un total de 32 heridos: la mayor parte de los pacientes está en la Ciudad de México, 22; en Estado de México hay cuatro; el resto en Hidalgo y Estados Unidos. Dijo que ha comenzado la labor de mediano plazo en algunos de los pacientes, con injertos que se están recibiendo bien.

SOBRE ABASTO DE COMBUSTIBLE. El Presidente dijo esta mañana que su Gobierno continúa enfrentando el robo de combustible y que el abasto se comienza a normalizar en diversos estados y que ya se normalizó en la Ciudad de México y el Estado de México.

“Seguimos enfrentando todo lo que significa la existencia de tomas de clandestinas en todo el entorno por donde pasan los ductos y la manera en que estamos avanzando. Se está regularizando el abasto en general, todavía no como quisiéramos, ya se logró la normalidad en el abasto en el Estado de México y en la Ciudad de México”, dijo.

Detalló que en el caso de Jalisco, que se abastece con el ducto que proviene de Salamanca, ahí se llevó combustible de Mazatlán y se reforzó la vigilancia del ducto.

“El informe de hoy habla que se tiene combustible suficiente, falta la distribución, pero ya en las terminales de Jalisco hay gasolina, falta la distribución”, indicó.

También detalló que prevén que esta semana se resuelva en definitiva el desabasto en Jalisco. Dijo que también se está atendiendo el abasto en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro y Michoacán.

ROBO EN EL MAR Y DE BARRILES: El Jefe del Ejecutivo Federal dijo esta mañana que se está trabajando en otras tecnologías para proteger los ductos y que también se están llevando a cabo acciones en el mar, con la Marina, porque ahí también se ha detectado robo.

“Vamos a presentarles lo que estamos haciendo en el mar, porque también hay robo, trafico de combustible en el Golfo. Hay un hecho que es muy alentador, […] porque nos sigue doliendo mucho lo de Hidalgo, eso fue muy fuerte. Pero entre las cosas favorables de esta estrategia, está el hecho que se va a demostrar la disminución del robo”, dijo. “Hemos logrado ahorrar, en términos generales, desde que empezó esta estrategia”, aseguró.

López Obrador detalló que en noviembre de 2018 se robaban 81 mil barriles diarios; a partir de diciembre, del 1 al 20, dijo, se robaron 74 mil barriles diarios. Para el 12 de enero, la cifra de robo bajó a 12 mil; para el 20 de enero, a subió a 38 mil y para el 25 de enero bajó a 33 mil. Aseguró que se están robando 65 por ciento menos barriles desde que inició el combate al huachicol. En dinero, añadió, ha significado un poco más de 5 mil millones de pesos de ahorro en general. Sin embargo, dijo, “esto ha implicado más vigilancia, se usan aviones para vuelo nocturno, que operar esos aviones cuesta; hemos tenido que cerrar ductos y transportar combustible por pipas, que cuesta más”.

“De todas maneras es muy importante lo que hemos conseguido”, recalcó y señaló que si sigue así ya no se robarán los 65 mil millones de barriles que se robaban el año pasado. Informó que ayer se robaron 200 pipas, aunque ya no 800 como antes.