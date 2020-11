General Salvador Cienfuegos tendrá su primera audiencia hoy en NY

El divisionario en retiro cambia de abogados; ahora es un despacho especializado en casos locales de perfil relativamente menor

Noroeste / Redacción

05/11/2020 | 06:37 AM

El General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino” o “Zepeda”, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tendrá su primera audiencia este jueves en la Corte del Distrito Este de Brooklyn.

Según lo informó el diario Reforma, citando fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la audiencia se realizará en Nueva York, ciudad estadounidense donde se encuentra el ex mando militar mexicano desde el 2 de noviembre.

El General de División mexicano comparecerá para la audiencia conocida como arraignment, o de imputación, en la que debe declararse inocente o culpable de los cargos que se le imputan, ya que está acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, por tres cargos de conspiración para narcotráfico y por lavado de dinero.

Ayer el mismo rotativo reveló que la defensa de Cienfuegos Zepeda correrá por parte del despacho Sapone & Petrillo LLP, "especializado en casos locales de perfil relativamente menor".

Edward V. Sapone, uno de los dos socios principales del despacho, y Michael Vitaliano, son los abogados que representarán a Cienfuegos Zepeda, cuyo caso está a cargo de la jueza Carol Bagley Ammon.

Durante una audiencia el 20 de octubre ante Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, el abogado de Cienfuegos Zepeda, entonces del despacho Quinn, Emmanuel, Urquhart & Sullivan -uno de los más grandes y caros del mundo-, afirmó que su entonces cliente pretendía "combatir vigorosamente" los cargos en su contra.

Durante la nueva audiencia en Brooklyn, Cienfuegos Zepeda también podrá solicitar de nueva cuenta su libertad bajo fianza, que le fue negada por la misma juez federal de Los Ángeles.

“Ya está en Nueva York, pero no dicen nada aún por razones de seguridad”, señaló una de las fuentes, quien pidió a Univisión mantener en el anonimato su identidad.

Cienfuegos Zepeda fue detenido el 15 de octubre a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), y acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero.

Los supuestos delitos se cometieron entre 2015 a 2017, cuando Cienfuegos Zepeda estaba al frente de la SEDENA.

El escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa al ex militar mexicano, de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de mil kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína.

El 20 de octubre, Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, negó conceder la libertad bajo fianza a Cienfuegos Zepeda. Además, anunció que firmaría la orden para trasladarlo a Nueva York en las próximas semanas.

El mismo día, durante los argumentos iniciales, el entonces abogado defensor del ex militar mexicano, Duane Lyons, defendió que no existe riesgo de fuga porque el ex titular de la SEDENA quiere “lavar su imagen”, por lo que solicitó la libertad bajo una fianza de 750 mil dólares que, según dijo, era “los ahorros de toda la vida” de Cienfuegos Zepeda.

El litigante también señaló que la edad del acusado, 72 años, pone en riesgo su salud durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, si el ex militar mexicano permanece encerrado en una cárcel estadounidense.

Sin embargo, el juez federal desestimó dichos razonamientos y denegó la petición de la defensa de Cienfuegos Zepeda.

En la audiencia -que inició minutos después de las 15:00 horas del 20 de octubre, tiempo del Centro de México, y que se transmitió a través de la aplicación Zoom-, el juez federal indicó que los contactos de Cienfuegos Zepeda en México aumentan riesgo de fuga del general, y que los cargos contra el general de División son muy graves.

Por su parte, Ben Balding, abogado de la Fiscalía de Estados Unidos dijo que el general de División no debería de seguir su proceso en libertad, ya cuenta con influencias en México, por haber ocupado un alto cargo público.

Durante la audiencia realizada en el tribunal con sede en Los Ángeles, el juez federal ordenó que Cienfuegos Zepeda siguiera bajo la custodia de los alguaciles federales estadounidenses, para que enfrente el proceso judicial en su contra en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn.

Cienfuegos Zepeda tiene los alias “El Padrino” o “Zepeda”, según la acusación iniciada en su contra por Richard P. Donoghue, Fiscal del Distrito Este de Nueva York, y presentada al juez federal Brian Cogan, el pasado 14 de agosto.

La acusación -que incluye 4 cargos por narcotráfico- indica que supuestamente el ex mando militar distribuyó y conspiró para importar a Estados Unidos, entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, un kilogramo de heroína, 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y mil kilos de mariguana.

El documento fue revelado por el periodista Alan Feuer, del diario The New York Times, a través de su cuenta de la red social Twitter, en donde indicó, además, que “Cienfuegos ha sido acusado en Brooklyn de conspirar con el cártel H-2, un violento grupo narcotraficante mexicano que tiene sus raíces en la organización Beltrán Leyva”.

“Los fiscales de Brooklyn también derrotaron con éxito al ex fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia [Cambero], por trabajar con el cártel H-2. Veytia fue condenado el año pasado a 20 años de prisión”, agregó el reportero en una serie de tuits.

“Los documentos judiciales revelados hoy dicen que Cienfuegos aceptó sobornos para proteger al H-2 de las operaciones militares, utilizó al Ejército para atacar a los rivales del H-2 e incluso presentó a los principales miembros del cártel a otros funcionarios mexicanos corruptos”, abundó Feuer.

“Funcionarios estadounidenses han basado el caso contra Cienfuegos en ‘miles de comunicaciones interceptadas' desde dispositivos BlackBerry. Esos dispositivos fueron una vez el método elegido por los cárteles mexicanos”, detalló el periodista del NYT.

“Los documentos judiciales también dicen que se han presentado testigos con información sobre la asistencia de Cienfuegos a H-2 y otros cárteles. No está claro si Edgar Veytia, el ex fiscal general estatal de Nayarit, procesado en Brooklyn, es uno de esos testigos, aunque tendría sentido si lo fuera”, insistió el reportero.

“Cabe señalar que la oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn es ahora la zona cero para los casos relacionados con la corrupción oficial en México. La oficina procesa a Genaro García Luna, el exministro de seguridad, y a dos de sus ex socios, Ramón Pequeño y Luis Cárdenas Palomino”, indicó Feuer.

“Aparte del caso Veytia, la oficina de Brooklyn también tiene un caso pendiente contra Iván Reyes Arzate, otro exfuncionario de la Policía Federal acusado de conspirar con los Beltrán Leyva a lo largo de los años”, tuiteó el reportero del NYT.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la juez Carol B. Amon la detención de Salvador Cienfuegos, y expresó que, como titular de la SEDENA, entre 2012 y 2018, el ex secretario “abusó de su posición” para ayudar al Cártel de los Beltrán Leyva, al cual calificó como “una organización extremadamente violenta”.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York acusó de narcotráfico a Salvador Cienfuegos. Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el blanqueo de dinero.

LOS NUEVOS ABOGADOS DE CIENFUEGOS

Según lo informó el diario Reforma, un despacho de abogados de Nueva York, "especializado en casos locales de perfil relativamente menor", asumió ayer la defensa de Cienfuegos Zepeda.

Abogados del despacho Sapone & Petrillo LLP se registraron hoy ante la Corte para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, como los defensores de Cienfuegos Zepeda, quien ya fue trasladado desde Los Ángeles, donde fue arrestado el pasado 15 de octubre.