BOXEO

Gennady Golovkin asegura que la edad es su rival más grande, no ‘Canelo’

El pugilista kazajo se ha enfrentado en par de ocasiones al mexicano

Noroeste / Redacción

El kazajo Gennady Golovkin no cree que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sea su más grande rival, de hecho, no tuvo un nombre que poner cuando se le preguntó sobre su enemigo más fuerte, porque cree fielmente que su edad es su principal contratiempo en el deporte de los puños.

Con 37 años de edad, aunque con apenas 200 rounds de experiencia en el pugilismo de paga, GGG aseveró que para nada subestimó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, su rival para este sábado en el Madison Square Garden de Nueva York por el cetro vacante de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo.

“La vida es impredecible y yo sólo hago mi trabajo. Mi más grande oponente no es una persona en específico. Mi más grande oponente es mi edad y mi deseo de continuar boxeando. De todos esos nombres que dicen, ninguno es tan importante como mi amor por el boxeo”, destacó GGG hace unos días en una teleconferencia.

Contra “Canelo” Álvarez, Golovkin combatió 24 intensos episodios que terminaron cargándose ligeramente a favor del mexicano, quien sacó de esa serie un empate y una victoria. Y aunque hay mucho bullicio sobre una tercera, acepta Golovkin que no hay nada que pueda hacer para obligar a Saúl a una tercera contienda.

“Parece que 'Canelo' no quiso o no podía pelear conmigo, así que su única opción era pelear con (Sergey) Kovalev. Lo único que puedo ver es que quizá tuvo un problema porque le dieron la opción de pelear conmigo y por alguna razón no lo hizo. Eso significa que no peleó conmigo a propósito, y optó por pelear con Kovalev”, señaló Golovkin.

Sobre su rival para este sábado, Derevyanchenko, Gennady dijo que deberá tener cuidado, pero de cierta manera criticó la actuación que tuvo el año pasado en su primera pelea de campeonato ante Daniel Jacobs, que terminó perdiendo por la vía de los puntos.

“Vi la pelea, fue muy técnica. Se sentía como si fuera una session de sparring”, señaló el kazajo. “Pero uno no puede subestimar a nadie, tienes que prepararte. No importa cuántas peleas tuviste antes, esta puede ser la última”, sentenció GGG de cara al combate que será transmitido en suelo estadounidense por DAZN y en Latinoamérica a través del serial ESPN KNOCKOUT.