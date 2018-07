Gente votó contra PRI, no por Morena, pero sí por AMLO, explica Gonzalo Armienta - Noroeste

ELECCIONES 2018

Gente votó contra PRI, no por Morena, pero sí por AMLO, explica Gonzalo Armienta

El doctor en Derecho Constitucional considera que los electores ni siquiera revisaron el perfil de los candidatos

Claudia Beltrán

En la elección del domingo 1 de julio, la ciudadanía votó contra el PRI, a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero no por Morena, consideró Gonzalo Armienta Hernández.

"Votó contra el PRI, definitiamente no votó por Morena, aunque sí votó por López Obrador, eso no me cabe la menor duda", mencionó el doctor en Derecho Constitucional.

Ni siquiera se analizó el perfil de los candidatos, que muchos de ellos no deberían de formar parte de la legislatura de los estados, ni de la federación, añadió el académico.

