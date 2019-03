George Clooney declara la guerra al sultÃ¡n de BrunÃ©i en favor de los derechos LGTBI

George Clooney declara la guerra al sultán de Brunéi en favor de los derechos LGTBI

El actor, un fuerte activista social junto a su mujer, Amal, se pronuncia por dejar de poner dinero en los bolsillos de este líder que atenta contra la comunidad gay

Noroeste / Redacción

George Clooney es mucho más que un rostro made in Hollywood. Lo ha demostrado a lo largo de los años, especialmente desde que se uniera a su esposa, la abogada y activista Amal Alamuddin. El galán de cine ha demostrado tener un fuerte sentido de la responsabilidad social, algo que los ha llevado a pedir un inminente boicot contra Hassanal Bolkiah, sultán septuagenario de Brunéi.

Según afirma Clooney, que ya propuso este contraataque contra el líder hace años: “El 3 de abril la nación de Brunéi empezará a lapidar y azotar hasta la muerte a aquellos ciudadanos que sean gays”.

Lo cuenta a través de una impactante carta abierta en la revista Dadline, donde afirma que está dispuesto a encabezar un boicot en contra de uno de los hombres más ricos del mundo.

El sultán es propietario de la cadena de hoteles Dorchester Collection, entre los que se encuentran los icónicos The Beverly Hills Hotel y el Bel-Air Hotel, en Los Ángeles, California.

El intérprete aclara: “Que conste que yo también me he alojado en ellos, porque no me había informado y no sabía quién era su propietario. (…) Pero seamos claros. Cada vez que nos alojamos, cenamos o nos reunimos en alguno de estos hoteles estamos poniendo dinero en los bolsillos de los hombres que deciden lapidar y azotar hasta la muerte a aquellos de sus ciudadanos que son gays o han sido acusados de adulterio”.

Una fuerte acusación de la que afirma no querer ser parte y evitar financiar el asesinato de gente inocente, citó elconfidencia.com.

Alza así la voz e invita a otros colegas de profesión a que difundan el mensaje. Hassanal Bolkiah ya fue acusado de esta ideología en Reino Unido en 2014, cuando el actor Stephen Fry propuso un primer boicot en contra de sus hoteles. En aquel momento, la familia real británica pareció unirse a este movimiento mientras evitaban dejarse ver en dichos alojamientos, pero con el paso del tiempo la propuesta perdió fuerza y el sultán llegó incluso a reunirse en una audiencia con el príncipe Guillermo en palacio.

Hoy esta propuesta vuelve a resurgir gracias al actor americano, quien parece tenerlo claro: él no va a formar parte de dicho negocio que atenta contra los derechos humanos.