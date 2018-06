George Clooney es honrado por su carrera artística - Noroeste

FARÁNDULA

George Clooney es honrado por su carrera artística

El American Film Institute distingue la trayectoria del actor; su esposa, Amal, le dedica un mensaje con emoción

Noroeste / Redacción

09/06/2018 | 11:18 AM

MADRID._ Amal Clooney hizo llorar a su esposo. Ocurrió durante la entrega de los Premios del American Film Institute (AFI) que congregó a docenas de personalidades de Hollywood que querían estar al lado del premiado: George Clooney, según publica El País.

El momento más emotivo de la noche fue cuando Amal Clooney salió al escenario para hablar de su esposo. La emoción fue tal que el actor acabó entre lágrimas.

“De alguna manera es más fácil para mí dirigirme a un tribunal en nombre de un detenido, que hablar en público como lo hago esta noche por primera vez sobre mi esposo. Lo hago por el inmenso orgullo de ver todo lo que ha logrado”, dijo la abogada de derechos humanos.

“Algunas cosas que quizás no sepan sobre él. Primero, es un caballero en todo el sentido de la palabra y de una manera que parece tan rara en estos días e incluso obsoleta. Todos los que lo conocen, incluso aquellos que se oponen a él políticamente o se enfrentan a él profesionalmente, le dirán que no olvidan sus modales de Kentucky. Por lo que me dicen los que lo rodean, siempre se preocupa por los más vulnerables”.

Dijo que aunque George modestamente atribuye gran parte del éxito que celebró la noche del viernes aquí a la suerte, cree que es el talento y su increíble carácter es lo que lo trajo aquí.

Luego Amal Clooney habló de la vida familiar que comparten con sus dos hijos que estos días cumplieron un año.

“Conocí a George cuando tenía 35 años y me resigné a la idea de que sería una solterona. Luego nos conocimos y comenzamos a escondernos en mi departamento de Londres y muy pronto sentí que, sin importar lo que sucediera, no quería estar con nadie más”.

“No podía dormir cuando estábamos separados y me decían que mostraba una sonrisa y una inclinación de cabeza particular al leer sus mensajes de texto o las cartas que escondía en mi bolso. Cinco años después, nada de eso ha cambiado. Él es la persona que tiene mi completa admiración y también la persona cuya sonrisa me derrite todo el tiempo”.

George Clooney recibió el premio honorífico a la trayectoria Life Achievement Award, que entrega el American Film Institute (AFI o Instituto de Cine de Estados Unidos), prestigioso galardón que se concede desde 1973 a los más reconocidos miembros de la industria hollywoodense.

El actor estadounidense recibió el premio de manos de su amiga Julia Roberts, con quien compartió cartel en películas como Ocean’s Eleven y sus secuelas, según informaron diversas publicaciones especializadas estadounidenses.

Muy enamorada

La abogada no se guardó nada y externó todo lo que siente por Clooney

“Lo que he encontrado contigo es el gran amor que siempre esperé que existiera. Y verte con nuestros hijos, Ella y Alexander, es la mayor alegría de mi vida”.

Sobre los pequeños, de los que no suelen hablar, dijo: “Llenan nuestra casa de risas y felicidad y eso incluso antes de que los niños hayan descubierto que papi es Batman, un zorro parlante y amigo de Mary Poppins. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Felicidades por este gran honor que recibes. Estoy orgullosa de ti, pero también sé que cuando nuestros hijos descubran, no solo lo que has hecho, sino también lo que eres, estarán muy orgullosos de ti”.