George Clooney renuncia a una de sus pasiones por el miedo de su pareja

El galán de Hollywood dice que tras accidente, dejará de andar en motocicleta

Noroeste / Redacción

George Clooney ha sido durante décadas uno de los solteros de oro en Hollywood y ha tardado mucho, hasta alcanzar los 50 años, para comprometerse en una relación seria. Lo hizo con Amal Alamuddin, una abogada especializada en derechos humanos a la que se ha entregado por completo y con la que ha tenido dos hijos gemelos: Ella y Alexander.

Sin embargo, el miedo de su pareja le ha llevado a tener que abandonar una de sus grandes aficiones.

En 2018, el actor de películas como 'Ocean's Eleven', 'Gravity' o 'Money Monster' sufrió un aparatoso y mediático accidente de moto tras ser embestido por un coche mientras se encontraba rodando la serie 'Catch-22' en Cerdeña, citó as.com.

El conductor del vehículo fue el que llamó a la ambulancia y Clooney fue trasladado rápidamente a un hospital, donde recibió atención médica al presentar lesiones en una de sus rodillas.

Amal Alamuddin no quiere volver a pasar por la tensión y la incertidumbre de un accidente de tráfico como el que sufrió el actor el pasado año.

La dureza de las imágenes provocó que Alamuddin sintiera un gran miedo e instara al actor a que dejara la que hasta el momento había sido una de sus mayores pasiones.

"Ya no se me permite conducir una moto. Me vi envuelto en un accidente bastante serio y me choque contra un coche cuando iba a más de 110 kilómetros por hora", comentó Clooney. "Básicamente salí disparado, así que ya no me dejan subirme a una moto. Y mi amigo Grant Heslov tampoco puede. Cometimos un error y nuestras esposas nos dijeron 'se acabó", reveló el oscarizado intérprete en una conferencia sobre la serie anteriormente mencionada.

VALORA SU PATERNIDAD

"Esta es una aventura totalmente nueva para mí, pero lo he vivido con todos mis amigos, así que realmente no es una sorpresa tan grande. Me ha hecho mucho más viejo. No te cambia radicalmente, pero me apetece mucho saber cómo van a ser estas dos personas en su vida. Estoy muy orgulloso de ser padre. Me siento honrado de ser parte de ello. Sinceramente, nunca pensé que acabaría casado y con dos hijos. El mundo cambia", confesó.