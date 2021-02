¿George Michael iba a reemplazar a Freddie Mercury en Queen? Roger Taylor cuenta la verdad

“Escuché el rumor, pero (Michael) no hubiera funcionado con nosotros”, dice Taylor.

Noroeste / Redacción

Pocos meses después de la muerte de Freddie, en abril de 1992, se hizo un concierto en su honor en el estadio de Wembley y el cartel fue inolvidable: Elton John, Roger Daltrey (The Who), Tony Iommi (Black Sabbath), Paul Young, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Robert Plant (Led Zeppelin), Joe Elliott (Def Leppard), Phil Collins, Axl Rose y Slash (Guns N' Roses) y Liza Minnelli fueron algunos de los invitados.

Uno de los artistas en el escenario fue el cantante británico George Michael, quien falleció en 2016. Michael interpretó junto a Queen 3 canciones: 39, These Are the Days of Our Lives (con la cantante Lisa Stansfield) y Somebody to Love, una de las canciones más reconocidas de la banda. Tanto Roger Taylor como Brian May, baterista y guitarrista de Queen respectivamente, quedaron deslumbrados con Michael. May declaró en ese momento que fue emocionante trabajar con él, publicó shock.co.

Por su parte, Michael dijo que el show fue uno de los momentos que más lo enorgulleció de toda su carrera, pues estaba viviendo un sueño de infancia: cantar las canciones de Freddie ante miles de personas.

Gracias a eso, surgió el rumor de que Michael podría reemplazar a Freddie Mercury en Queen. Taylor se refirió recientemente a los rumores en una entrevista con Classic Rock Magazine. “Escuché el rumor, pero (Michael) no hubiera funcionado con nosotros”, dijo Taylor.

“George no estaba realmente acostumbrado a trabajar con una banda en vivo. Cuando escuchó el poder que tenía detrás de él en el ensayo, no podía creerlo. Pensó que estaba en el Concorde o algo así”.

Según recuerda Express.co, Freddie se refirió alguna vez a Michael. "Me encantaría que Aretha Franklin cantara Somebody To Love, pero ¿cantar con ella? Hasta el momento no me ha buscado. Me molesta que George Michael haya hecho un dúo con ella. Yo hubiera podido hacerlo mejor", declaró Freddie. Michael y Franklin cantaron juntos en la canción I Knew You Were Waiting (For Me), lanzada en 1987.

Entre 2004 y 2009, Queen cantó con Paul Rodgers, de Bad Company. En 2011, el grupo lo reemplazó por Adam Lambert, quien participó en el reality musical American Idol.

Si bien George Michael hubiera hecho un buen papel, sin duda ocupar el lugar de Freddie nunca será tarea fácil. Ambos músicos lograron grandes cosas y nunca los olvidaremos.