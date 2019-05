George R.R. Martin cambiarÃ¡ el final de Juego de Tronos en libros

George R.R. Martin cambiará el final de Juego de Tronos en libros

El escritor defendió a los creadores de la serie, explicando que sólo tuvieron seis horas para terminar la historia y sus libros tendrán más de tres mil páginas

Noroeste / Redacción

El final de Juego de Tronos -y en general la temporada ocho- decepcionó a muchos fans de la serie; sin embargo, George R.R. Martin, creador de la historia original, defendió cómo terminó el programa y dio a entender que cuando acabe los libros, el final será diferente.

En una entrada publicada en su blog, Martin defendió a David Benioff y Dan Weiss por cómo terminaron la serie, explicando que "ellos tenían seis horas para contar el final en la última temporada", citó milenio.com.

Al hablar sobre si los libros terminarán como la serie, Martin dijo que "la respuesta es sí... y no... y sí... y no... y sí... y no...", ya que "el manuscrito de los últimos dos libros superará las tres mil páginas una vez completado, y si necesito añadir más páginas o más historias no dudaré en hacerlo".

El escritor también señaló que los libros de Juego de Tronos ya son diferentes a la serie porque hay personajes que nunca aparecieron en el programa de HBO, como Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny y su cerdo, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan el Galante y Aegon VI.

Martin, quien sigue sin dar a conocer la fecha del estreno de los últimos dos libros, dijo que "¿qué final es el bueno? ¿El de la serie o el de los libros? Es una pregunta tonta. Hagamos una cosa, yo lo escribo, ustedes lo leen y piensan sobre ello y ya lo discutiremos por internet", finalizó.