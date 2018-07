Geraint Thomas se lleva la gloria en el Tour de Francia 2018 - Noroeste

PARÍS._ Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) consiguió una magnífica victoria en la última etapa del Tour de Francia 2018 al imponerse en el agónico sprint de los Campos Elíseos sobre John Degenkolb (Trek - Segafredo) y Arnaud Démare (Groupama - FDJ).

El noruego comparte la gloria con Geraint Thomas (Team Sky), que confirmó su triunfo en la general final. Le acompañan en el podio Tom Dumouin (Team Sunweb) y Chris Froome (Team Sky).

La clasificación de la Regularidad es para Peter Sagan (Bora - Hansgrohe); la Montaña, para Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors); los Jóvenes, para Pierre Latour (Ag2r La Mondiale); y la general por equipos, para Movistar Team.

💚 Green Jersey - Peter Sagan 🇸🇰 💚

He has done it! 6th green jersey for @petosagan who is now level with the legend Erik Zabel! 👏

Il l'a fait ! 6e Maillot Vert pour @PetoSagan qui égale le record d'Erik Zabel! 👏@WeLoveCyclingFr#TDF2018 pic.twitter.com/91sCBvq1w4