Gerard PiquÃ© asegura que el mundo del futbol es un espectÃ¡culo y al final todo es una farsa

Gerard Piqué asegura que el mundo del futbol es un espectáculo y al final todo es una farsa

Respecto a las críticas que recibe, Piqué afirma que de joven le solían afectar mucho más, pero con los años ha aprendido a soportar y a relativizar todo

Sinembargo.MX

10/10/2019 | 10:04 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, habló esta semana sobre su tendencia a estar en boca de los medios por la manera de expresar sus opiniones y las reacciones que éstas provocan.

Como invitado en el programa de entrevistas El Hormiguero del canal español Antena 3, Piqué aseguró que por lo general es “consciente” de cada polémica en la que se involucra y que lo hace de forma premeditada “para pasarlo bien”.

“Normalmente la gente lo ve como la gran cosa y yo por dentro me descojono, me la paso bien. El mundo del futbol y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo”, comenta.

El defensa central confiesa que habla y se ríe con sus compañeros de equipo de las reacciones de la gente sobre sus comentarios y reitera que todo lo que rodea al balompié “es una mentira y una farsa”.

“(En el futbol) es todo mucho más fácil. Las relaciones con los jugadores son fantásticas. Nos llevamos de maravilla y cuando hay roces y todos estos jaleos, olvídense. El ambiente es genial y cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa”, asegura el deportista.

‘Tener a la gente en contra me motiva más’

Respecto a las críticas que recibe, Piqué afirma que de joven le solían afectar mucho más, pero con los años ha aprendido a soportar y a “relativizar” todo.

“Sabes que cuando pierdes vas a recibir críticas aunque no te las merezcas y cuando ganes a lo mejor te alaban a pesar de que no has estado bien”, agrega.

El barcelonés subraya que el mundo del futbol es muy “resultadista” y hay que acostumbrarse al juicio de la prensa y la hinchada porque un equipo puede pasar de la crisis al éxito en cuestión de días. En este sentido, reconoce que juega mejor cuando es silbado o no es muy bien recibido por la tribuna.

“A mí, tener la gente en contra me motiva más porque, como más bien juegas, les jode más a ellos”, concluye.