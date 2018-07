Gerardo Bazúa asegura que guarda espacio con Paulina Rubio - Noroeste

Gerardo Bazúa asegura que guarda espacio con Paulina Rubio

El cantante culiacanense no niega ni acepta ruptura con La Chica Dorada

Noroeste / Redacción

Cuando han abordado a Gerardo Bazúa para preguntarle acerca de Paulina y por qué no la ha acompañado a Rusia, él se limita a sonreír y a explicar que se encuentra ultimando los preparativos de su próximo disco.

“Estoy enamorado del amor“, aseguraba en declaraciones al programa Ventaneando cuando le interrogaron acerca del estado actual de su corazón. “La verdad es que ya no hablamos de eso; tenemos mucho tiempo ya que nos inventan cosas. Estamos muy tranquilos y guardando nuestro espacio“.

Ni siquiera la mención de las instantáneas de la intérprete junto a otro hombre consiguen que se salga de ese discurso tan bien construido en el que, por otra parte, no llega a confirmar ni desmentir en ningún momento la hipotética ruptura.

“Es amigo“, afirmaba el culiacanense acerca del acompañante de Pau.

“Yo la verdad ya me río, qué te puedo decir. Trato de clavarme en la música y los proyectos nuevos que nos traemos. No me importa, yo ya me río de muchas noticias. Aquí seguimos trabajando“.