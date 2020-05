Gerardo Lugo anuncia su retiro del futbol

El mediocampista ha sufrido por encontrar equipo

Noroeste / Redacción

Gerardo Lugo se retira del futbol profesional. El jugador mexicano tomó la decisión al ver que sufría en busca de un equipo, luego de su andar en el Herediano de Costa Rica, su último club profesional.

El centrocampista menciona que una de las cosas que lo obligó es por que no sentía el apoyo de las reglas en su propio país.

“Ya es tiempo, ya no lo estaba disfrutando, al final del día dices he logrado estar casi todos los años jugando finales, disputando finales, estar en liguilla y hoy estoy sufriendo por encontrar equipo, estoy sufriendo porque las leyes no me apoyan, las reglas no me favorecen. Entiendo que todo esto es un negocio, pero después de 13 años de carrera y lo que logré creo es tiempo de darle stop y no estar sufriendo por algo que amo tanto que es el futbol, cuando lo dejas de disfrutar no termina estando bien”, explicó en entrevista a ESPN.

Lugo afirmó que se va contento porque logró cumplir varios de sus sueños, pero no está del todo satisfecho porque imagino su retiro de otra forma.

“Sí me hubiera gustado estar un poco más de tiempo en selección y me hubiera gustado probar jugar en Europa, cualquier futbolista te puede decir lo mismo.

“Me voy contento porque logré hacer muchas cosas. Desde pequeño uno se imagina jugando en primera división con jugadores que me tocó conocer de pequeño como el ‘Conejo’ Pérez, como el ‘Chelito’ Delgado ir a verlo a la cancha, a Jared Borgetti verlo en la selección y después fueron mis compañeros, eso es un gran sueño primero, después el poder llegar a la Selección Mexicana, poder levantar el trofeo de campeón, realmente pude vivir mucho de lo que soñé”, añadió.

Édgar Gerardo Lugo confesó que en su momento pudo emigrar el futbol de Europa, específicamente al Feyenoord de Holanda, pero por falta de acuerdos entre directivas no se concretó el traspaso.

“Tuve en algún momento la oportunidad de poder jugar en el Feyenoord de Holanda, tuve la oportunidad de jugar en Europa, por circunstancias o decisiones no se dio, como muchos otros que veo y comentan que tuvieron la oportunidad de jugar en Europa pues hoy te digo yo también tuve oportunidad, yo también tuve a la gente de Holanda en mi casa, pero por tema de directivos no se terminó de hacer.

“El Feyenoord de Holanda viene por mi cuando yo tenía 17 años, yo estaba en las fuerzas básicas de Cruz Azul y ellos tienen una reunión con un directivo de Cruz Azul. No se dio porque el directivo pedía más, Feyenoord quería pagar un millón de dólares, pero en Cruz Azul querían un millón 800”, recordó.

(Con información de ESPN)