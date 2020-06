Gerardo Martino manda mensaje a Raúl Jiménez y le aconseja no dejar a los Wolves

El Tata considera que si ya encontraste la felicidad en un sitio, no deberías de cambiarlo

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ En las últimas semanas ha salido información por parte de diversos medios italianos e ingleses que colocan a Raúl Jiménez en la órbita de la Juventus.

El “Lobo Mexicano” lleva dos encuentros en la Premier League, en ambos anotó de cabeza y eso le bastó para ostentar el récord de más anotaciones para un “mexa” en la Liga Inglesa con 15 pirulos.

La afición que apoya a Raúl se encuentra dividida, algunos quieren que deje al Wolverhampton para que fiche con un equipo de más renombre. Otros lo quieren seguir viendo con los Wolves por más tiempo.

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, le mandó un mensaje al canterano americanista; para el “Tata”, si ya encontraste un lugar en el que eres feliz, no debes de cambiarlo por otro.

“Cualquier modificación o cambio, los primeros que lo tienen que definir es tanto él como su familia, analizar muy bien cualquier posibilidad de cambio. Sé que es muy tentador a veces, a mí en algún momento me tocó ir a algún lugar de privilegio y pasados los años, me encuentro declarando que fue mi peor año, no es sólo ir a los lugares que deslumbran, es estar convencido, a veces la felicidad la tenemos en el lugar donde estamos”, declaró Martino en entrevista para TUDN.

Preguntas relámpago ⚡ ❓ ¿Raúl Jiménez titular indiscutible en el 'Tri'? ❓ ¿Sin minutos no serán convocados? ¡Uff, vaya respuestas del 'Tata' Martino! 🤯#TataMartino | #JuanCarlosOsorio #SelecciónMexicana pic.twitter.com/SGEEvB9eNv — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) June 26, 2020

MARTINO EN COMUNICACIÓN CON HIRVING LOZANO

A diferencia de Raúl, el “Chucky” se las ha visto negras desde que llegó Genaro Gattusso al Napoli, ve poca acción en la cancha e incluso ya lo corrieron de un entrenamiento. Después de ser echado de la práctica, el “Tata” y Manuel Alfaro, preparador físico, se pusieron en contacto con Hirving para saber cómo se encontraba.

“También habló el preparador físico Alfaro con él, mencionó que se sentía bien en lo físico, que lamentablemente no estaba viendo minutos, me comentó el suceso cuando lo marginaron de un entrenamiento y, fundamentalmente, mencionarle que su situación en el Napoli era distinta a otros equipos donde estuvo en Holanda, él evidentemente gozaba de una participación en los equipos, jugaba habitualmente y tenía un panorama distinto. Aparecieron algunas conversaciones individuales, en este caso con Hirving, con su situación, por cosas que salieron en la prensa, era necesario tener contacto para ver cómo estaba, esto fue en los días previos a su participación en el equipo”, platicó el “Tata”.