Gerardo Rosete le responde a Benítez Torres: ‘Si habla de mí, es que estoy en sus pensamientos’

Asegura que si el Alcalde presume de pruebas de corrupción en su contra, las hubiera presentado hace 18 años

Alma Soto

Gerardo Rosete Ramírez, quien se autodestapó como precandidato a la Presidencia Municipal por Morena, tomó con humor el que el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres lo haya acusado, veladamente, de haber aceptado un millón de pesos de una empresa cervecera.

“Si habla de mí, es que estoy en sus pensamientos, en la mente de él… de los señalamientos, si tiene las pruebas, adelante, yo estoy tranquilo, mi mente está tranquila, estoy dedicado al trabajo, son pruebas de hace 18 años, de 2002, pudiera haberlas sacado en su momento”, señaló.

Rosete Ramírez dijo que entendería un señalamiento de la oposición, pero siendo del mismo partido, le parece extraño.

Quizá, expresó, no es de sus afectos, porque tiene a su propio favorito, o él mismo se siente amenazado.

Benítez Torres se refirió a Rosete Ramírez, sin mencionar su nombre, pero dando referencias claras a su persona, en dos ocasiones.

Primero en un evento público en la inauguración de una calle en la Colonia Francisco Villa, y la siguiente en entrevista con reporteros de la fuente del Ayuntamiento, señalando que aceptó una dádiva de un millón de pesos, del que dejó pruebas.

El hoy Alcalde fue asesor de Rosete Ramírez cuando éste fue Alcalde sustituto, en 2002, cuando fue destituido por el Congreso del Estado Jorge Rodríguez Pasos.

“Yo como cualquier ciudadano, como cualquier mortal, levanté la mano, nos sentimos con la capacidad, con la experiencia para ser candidato a Presidente Municipal, se quedó una parte medio trunca porque fue un mandato del Congreso del Estado (su paso por la Presidencia), vine a calmar las aguas, estuvimos ahí sin dolo y sin mala fe, si hay pruebas, pues adelante”, declaró.

Rosete Ramírez comentó que la propia gente lo animó a levantar la mano, pero no sabe cómo va el proceso, cuántos candidatos habrá, cómo será la selección, y que el abanico está grande, pero no echará aire para todos.

Si no sale favorecido para ser el candidato a la Alcaldía, dijo, no buscará un espacio en una diputación local, pues no busca negociar desde ahorita, levantó la mano para conseguir el poder por el poder.

De las diferencias de este proceso a lo que vivió hace 18 años, señaló que la gente está más enterada, es más participativa y crítica gracias a las redes sociales.