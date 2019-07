Gerente de Jumapam afirma que ya se restableciÃ³ servicio de agua en la Colonia JuÃ¡rez

Gerente de Jumapam afirma que ya se restableció servicio de agua en la Colonia Juárez

No hay nada que esconder en la paramunicipal, dice Ismael Tiznado Ontiveros

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras manifestar que ya se restableció el servicio de agua potable en el área de la Colonia Benito Juárez, el gerente general, Ismael Tiznado Ontiveros aseguró que en la actual administración no tiene nada que esconder dicha paramunicipal en caso de auditorías.

A pregunta expresa de medios de comunicación de que desde el pasado miércoles la Jumapam informó en un comunicado que ya estaba solucionado el suministro de agua en la colonia en mención, sin embargo, ayer seguía este problema entre vecinos y locatarios del Mercado Municipal “Miguel Hidalgo”, aseguró que no es así.

“No, algo tiene que haber porque nosotros personalmente, yo personalmente fuimos a la parte alta donde se hizo la toma de la calle, estuvo el ingeniero Luis Núñez, que es el gerente de producción, la ingeniero Carina que es la gerente de distribución, inclusive tomamos nosotros un video de un señor que dijo: hace más de 20 años que yo estoy aquí y en ese tiempo nunca habíamos tenido el agua y la presión que ahorita hay, ni en el día tampoco, siempre nada más en la noche”, subrayó Tiznado Ontiveros.

“Estábamos en la parte alta al nivel de lo que era la antigüa cárcel, o sea el Departamento de Tránsito ahorita, habría que ver más a profundidad qué está pasando con esa casa o con el mercado, si tienen un problema que sea local, que no sea de las líneas de nosotros, habría que revisar a fondo esa circunstancia porque no es normal que en una colonia se quejen (los moradores) de tres casas, algún problema hay”.

Lo mismo se debe revisar en la toma principal del mercado, pues a la Jumapam no se le ha dicho que haya algún problema de desabasto de agua con los locatarios.

Ante el anuncio el pasado jueves de la Síndico Procuradora de que ya se le notificó a la Jumapam de que se le realizaría una revisión pero que supuestamente hubo una oposición a ello por parte de la paramunicipal, Tiznado Antiveros expresó sus respetos para dicha funcionaria pero dijo que no es oposición lo que hubo.

“Simplemente fue una respuesta en base a lo que ahorita tenemos, nosotros desde el mes de mayo tenemos una auditoría manejada por el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, que es Rafael Padilla, entonces al estar en una auditoría estamos entregando documentos, estamos en revisión de todo el procedimiento y de todo lo que conlleva de abril hacia el 2018”, continuó el gerente general de la paramunicipal.

“Entonces, bueno, yo creo que si tenemos una auditoría y estamos sujetos a revisiones, estamos entregando documentación y todo y aceptar otra auditoría paralela a esa nos va a meter en conflicto a nosotros mismos, yo creo que sí pudiera entras ella porque no nos estamos negando, cuando esta auditoría que ahorita tenemos termine”.

Precisó que la Síndico Procuradora le acaba de enviar el oficio hace tres o cuatro días a la Jumapam, pero al tener dos auditorías a la paramunicipal le va a traer problemas, aunque la Síndico Procuradora tiene la facultad para llevar a cabo dicha auditoría pero se espera que si acude el lunes se le pida que espere a que concluya la revisión que ya se realiza a partir de abril o principios de mayo pasado, pues en ningún caso se dan dos auditorías juntas.

Ya sea que entre Hacienda o el Seguro Social o algún otro organismo federal pero no dos juntos porque entonces entran en conflicto y hay problemas, pero no se está negando de ninguna manera a que se haga esa revisión y es cuestión de que la Síndico Procuradora lo entienda así explicándole personalmente.

“Yo me llevo muy bien con la Síndico, yo no tengo problemas con ella, ya explicándole los conflictos en los que puede entrar la empresa pues a lo mejor va a entender, no creo que no vaya a entender pues es una persona muy amable y muy consciente de sus funciones, voy a esperar al lunes, ya es viernes ahora, claro que no (hay nada qué esconder”, recalcó el gerente general de la paramunicipal.

“Qué vamos a esconder si no tenemos dinero, si nuestro problema es el dinero que traemos escasez a veces hasta en la compra del cemento, en la compra del cloro, qué vamos a esconder, es que ella viene desde el 2018 pero el 2018 no nos corresponde a nosotros (a la actual administración municipal), Jumapam en su periodo actual en la nueva administración no tiene dinero, no tenemos nada qué esconder, al contrario que nos presten para poder salir adelante como lo ha venido haciendo el Ayuntamiento”.

Recordó que fue muy notorio cuando le prestaron a la paramunicipal 16 millones de pesos.