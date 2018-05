Germán Larrea pide a sus empleados no votar por un modelo populista; traficante de influencias, responde AMLO - Noroeste

Germán Larrea pide a sus empleados no votar por un modelo populista; traficante de influencias, responde AMLO

Germán Larrea también dijo que enoja y ofende la corrupción, impunidad y falta de seguridad, problemas que deben corregirse, pero en un país donde el Estado de Derecho prevalezca como valor fundamental para impartir la justicia por igual.

noroeste.com

Germán Larrea Mota Velasco, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México -operadora de concesiones mineras, ferroviarias y carreteras, conformado por empresas como Ferromex y Ferrosur-, pidió en una carta a sus más de 50 mil colaboradores, no votar un "modelo populista" el próximo 1 de julio, en clara alusión al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha dicho que el empresario pertenece a "la mafia del poder".

"Salgamos a votar libremente a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos", dijo Larrea Mota Velasco.

En la misiva enviada a sus empleados, colaboradores y accionistas, fechada el 25 de mayo, Larrea Mota Velasco de 76 años de edad sostuvo que votar por un modelo de gobierno populista implicaría un retroceso en el país, además de que se devaluaría la moneda y se provocarían fuertes alzas de precios en productos y servicios.

"Si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado y en el que se ofrece regalar sin trabajar, se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones, afectando gravemente a los empleos y a la economía", se lee en la carta firmada por el magnate, cuya fortuna está estimada en 17 mil 300 millones de dólares, según la revista Forbes.

"No se puede regalar lo que no se produce, y no se puede producir eficientemente si no hay incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara", indicó en su carta Larrea Mota Velasco, quien también resaltó que recientemente se han escuchado con preocupación propuestas de estatización de empresas, la derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significarían un retroceso de décadas y el regreso a un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países, entre ellos Venezuela, Argentina, Cuba, y la Unión Soviética.

El modelo económico populista "afectaría el desarrollo y bienestar del país, de la economía familiar y de las empresas mexicanas", señaló el empresario. Germán Larrea también dijo que enoja y ofende la corrupción, impunidad y falta de seguridad, problemas que deben corregirse, pero en un país donde el Estado de Derecho prevalezca como valor fundamental para impartir la justicia por igual.

"No considero que un modelo populista, ni la amnistía, sea solución a ello. Únicamente la estricta aplicación de la ley, sin distinción alguna, es la solución necesaria", enfatizó el magnate, quien también aseguró que Grupo México ha ganado "legalmente" y ha no obtenido "mediante favoritismos", sus concesiones, tal como afirma el López Obrador.

"Les puedo afirmar y garantizar personalmente que no han sido producto ni de compadrazgo ni de corrupción, como afirma injustamente el candidato de Morena en referencia al régimen concesionado. La corrupción nunca ha sido, ni es ni será práctica de esta empresa, y cuando digo nunca es nunca, ni en los tiempos más difíciles por la que toda empresa transita", afirmó el presidente de Grupo México.

En su misiva enfatizó en que el término concesión no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo, tal como lo ha insinuado recientemente el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia". El magnate explicó que su empresa, con unos 50 mil trabajadores, tomará las medidas necesarias para continuar con el negocio, como el desendeudamiento en dólares y la cautela de inversiones futuras.

Larrea Mota de Velasco aseguró que la empresa que él dirige es fruto del trabajo y la visión de tres generaciones y tiene un liderazgo en los mercados internacionales, toda vez que está listada en las bolsas de valores de México, Perú y Nueva York.

"Les recomiendo tomen ustedes las mismas medidas en el cuidado de su gasto familiar [...] Cuidemos todos a nuestra empresa que es nuestra fuente de trabajo, sustento familiar y bienestar", les dijo el presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de Grupo México, en la carta, a sus más de 50 mil empleados.

Larrea Mota de Velasco aseveró que en los últimos 10 años ha pagado 12 mil 531 millones de dólares en salarios, así como 2 mil 600 mdd en reparto de utilidades, lo que lo coloca como la empresa número uno en el pago de esta prestación laboral. En el mismo sentido, señaló que son la segunda empres del país que más impuestos paga y en la última década éstos suman más de 12 mil 000 mdd.

Sin embargo, las empresas de Larrea Mota de Velasco han sido cuestionadas. Por ejemplo, la minera Grupo México, es responsable del derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014.

LÓPEZ OBRADOR LE RESPONDE A GERMÁN LARREA

"Tengo que tratar este tema porque le tenemos que salir al paso a toda la campaña que han implementado para asustar al pueblo de México; yo entiendo que Germán Larrea no quiera el cambio porque él antes de Salinas no aparecía en la lista de hombres más ricos del mundo", indicó López Obrador sobre la carta del magnate.

El candidato presidencial dijo, también, que Grupo México es responsable de la contaminación del Río Sonora y de no hacer nada para desenterrar los cuerpos sepultados de los 65 mineros en Pasta de Conchos.

"Por esos días lo encontré y ahí le dije 'Germán saca y entrega los cuerpos a los familiares' y ¿qué hizo? Nada, porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo, no invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros", añadió López Obrador.

El candidato presidencial acusó, además, a Germán Larrea de pactar con el Partido Acción Nacional (PAN), y que a pesar de ello no le guarda rencor, "yo no odio a nadie, yo soy partidario del amor y del perdón". López Obrador dijo que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le remató en 400 millones de dólares la mina de Cananea, en Sonora, valorada en 2 mil millones de dólares.

"Que no ande asustando a nadie y que él mismo no tenga miedo, vamos a fomentar y dar garantías a la inversión, no se va a afectar a ningún empresario, lo único que queremos es que se acabe la corrupción y el influyentismo y que México ya no este secuestrado por una minoría rapaz", señaló el tabasqueño.

SANBORNS DESMIENTE CIERRE DE SUCURSALES

Por otra parte, Sanborns, cadena de cafeterías y tiendas departamentales cuyo propietario es Grupo Carso, de Carlos Slim Helú, desmintió la tarde de esta martes una información apócrifa contra Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia".

"Lamentamos informar el inminente cierre de nuestras tiendas en distintas ciudades del país, tras una decisión del corporativo ante la posible llegada de un Gobierno socialista encabezado por Andrés Manuel López Obrador", dice un mensaje que comenzó a circular en redes sociales y que presuntamente había sido lanzado por Sanborns, fundada en 1903.

"Grupo Sanborns no va a arriesgarse a los saqueos o afectaciones que se han visto en otros países sudamericanos ante la instauración de gobierno que rompen con la armonía de las familias y agreden la integridad de quienes desean trabajar dignamente [...] Agradecemos a nuestro clientes su confianza y lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarles", señal el falso comunicado.