Germán Martínez: La Fiscalía debe investigar reparto de dólares y la corrupción con la Ley Bonilla

La SCJN declaró como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, luego de aprobar el proyecto de José Fernando Franco González Salas, Ministro de la Segunda Sala

Sinembargo.MX

12/05/2020 | 03:13 AM

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El Senador Germán Martínez Cázares dijo esta tarde que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar la corrupción y el reparto de dólares que permitió la Ley Bonilla. “No se robaron unos cacahuates”, dijo.

Entrevistado en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado y Alejandro Páez, en La Octava, el Senador Martínez Cázares dijo que se debe realizar una investigación a los diputados locales de Baja California, porque “yo sé que hubo dólares y beneficios de por medio”.

Apuntó que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue muy duro al referirse a lo que sucedió en Baja California: “Se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia, para minar la democracia”.

Agregó: “Corrompiendo de manera tajante el principio democrático. No sobra decir que violaciones constitucionales de esta entidad no se pueden convalidar con supuestas encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos. La Constitución no es de cumplimiento optativo”.

Por ello, pidió que el intento de Bonilla y el apoyo de los diputados locales no debe quedar impune y debe ser investigado judicialmente.

El legislador destacó que “no se robaron unos cacahuates, un lápiz, se pretendieron robar una decisión popular. Se pretendían robar tres años de Gobierno que no estaban sustentados en el voto ciudadano”.

Martínez Cáceres añadió que “ese fraude a la ley, a la Constitución fue de todos los partidos, hay que decirlo. Todos los partidos le metieron a esa decisión anticonstitucional“, apuntó.

El legislador de Morena también expuso que se deben tragar sus palabras aquellos que dijeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era lopezobradoristas y que le haría los mandados a Morena.

El Presidente no da línea, destacó, y también en la bancada de Morena hay absoluta libertad, agregó el Senador. La oposición a AMLO se debe tragar sus palabras ante esta decisión independiente de la Suprema Corte.

“Se tienen que tragar sus palabras quienes dijeron que la corte era Lópezobradorista, y quienes dijeron que le iban a hacer los mandados a Morena. Cuando sustituimos a algunos ministros, se oyeron esas voces que hoy tiene que reconocer que la corte no es de López Obrador, no es del PAN, no es del PRI, sino que está para defender a la Constitución”, señaló.

EL NO A BONILLA

La SCJN declaró como inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, luego de aprobar el proyecto de José Fernando Franco González Salas, Ministro de la Segunda Sala. Con ello, Bonilla será Gobernador de Baja California por dos años y nada más. Así como fue electo. No tendrá el tan anhelado mandato de cinco años que le había regalado el Congreso local anterior, con el voto de los diputados del PAN.

“En esos términos queda aprobado el proyecto. De manera unánime este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inválida la reforma impugnada”, dijo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente del máximo tribunal del país.

Minutos antes de las 14:00 horas se realizó la votación durante una una sesión por videoconferencia, donde los ministros fueron exponiendo sus posturas respecto a la posible ampliación del mandato de Bonilla.

“Todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas, por sí misma, sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada, pero apreciadas en su conjunto e interrelacionoadas, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional: se llevó a cabo toda una maquinación, a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución, usando las herramientas de la democracia para violar democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático”, consideró Zaldívar Lelo de Larrea.

En su oportunidad, señaló que “con el pretexto de usar su poder reformador de la Constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución. El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluida, al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”.

Mientras que Yasmín Esquivel indicó que la SCJN sentó un nuevo precedente para evitar que cualquier autoridad cambie las reglas de los votos ya emitidos. “Es un precedente que estamos sentando, para evitar que cualquier autoridad municipal, estatal o federal cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el cargo con maniobras legales”, comentó.

“Prorrogar desde el poder político el periodo de duración de mandato para un cargo ya elegido, implica pretender evitar que exista una verdadera contienda, y se convertiría en una reelección disfrazada, ignorando y despreciando por completo la voluntad del pueblo elector”, opinó el abogado y Ministro Luis María Aguilar.

CELEBRAN DECISIÓN

Las dirigencias de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y de la Revolución Democrática (PRD), celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia d ella Nación (SCJN) que invalida la ampliación de mandato a cinco años del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que el país no se podía permitir una reforma ilegal que violaba la voluntad del pueblo de Baja California.

“Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”, escribió en Twitter.

Saludo la sentencia de la @SCJN respecto al mandato de Jaime Bonilla. No podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California. Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas. — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 11, 2020

Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, reconoció la labor de la SCJN para “frenar un atropello a la democracia”.

En Twitter, destacó que el tribunal evitó que se violentara la voluntad popular y que con dicha decisión “queda claro, nada ni nadie por encima de la Constitución“.

¡Hoy ganó la legalidad y México! Reconocemos la labor de la @SCJN para frenar un atropello a la democracia. Querían un fraude constitucional y poselectoral, violentar la voluntad popular, pero queda claro, nada ni nadie por encima de la Constitución.#GanóLaDemocracia — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 11, 2020

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro Moreno calificó la fallida Ley Bonilla como “una aventura abusiva y desmedida por poder”.

An un mensaje compartido en sus redes sociales, destacó que la SCJN evitó el retorno de reelecciones disfrazadas y puso fin a una reforma “abusiva”.

“En el fallo histórico de hoy, celebramos y reconocemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso punto final a una aventura abusiva y desmedida de poder”, destacó.

Con el fallo histórico de la @SCJN se pone punto final a la #LeyBonilla, una aventura abusiva y desmedida por poder, que pretendía extender el mandato del gobernador de Morena, @Jaime_BonillaV, de 2 a 5 años en Baja California. ¡#GanóLaConstitución! 🇲🇽 pic.twitter.com/DLU6nv3UCz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 11, 2020

A la par, felicitó al equipo jurídico del PRI por preparar una de las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas ante la SCJN, y que permitió la invalidación de la extensión del mandato de Bonilla.

Mientras el secretario general del PRD, Ángel Ávila, destacó que con a decisión, la Suprema Corte ratificó que el Poder Judicial es independiente en México y constituye una parte esencial en el sistema desequilibrio de poderes del país.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, destacó que su partido presentó cinco denuncias contra la extensión del mandato de Bonilla.

A las felicitaciones por el actuar de la SCJN se sumó el Concejo coordinador Empresarial (CCE).

Mediante un comunicado reconoció al tribual por defender el estado de derecho y la democracia.

“Con la resolución del día de hoy, la SCJN avala con toda la fuerza del estado de derecho la deis´pon democrática y legítima de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes”, señaló.

A la par, reconoció las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, el PRI, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).