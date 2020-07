Gerrit Cole se siente preparado para abrir el jueves

NUEVA YORK._ Para Gerrit Cole, está cerca el sueño de lanzar en un partido significativo por los Yanquis de Nueva York.

“Vaya, va a ser divertido”, dijo Cole, quien abrirá el primer choque de la temporada de Nueva York contra los Nacionales en Washington el jueves. “Va a haber ruido fabricado del público y va a ser beisbol estilo 2020 con coronavirus, pero podré ponerme el uniforme de la ruta por primera vez—“New York” en el pecho—así que estoy emocionado por eso. Estoy emocionado por jugar en juegos de importancia con los muchachos. Hace un tiempo desde la última vez que hicimos eso”.

El viernes, Cole completó su última salida de preparación para la temporada regular, haciendo 87 pitcheos en 5.2 entradas, en las que permitió dos carreras en un encuentro interescuadras de los Yanquis. El derecho se enfrentó al mínimo en los primeros tres innings, pero permitió jonrones consecutivos de Mike Ford y del dominicano Miguel Andújar en el cuarto episodio. En total, Cole permitió cuatro hits, ponchó a siete y dio un bolazo.

This is Gerrit Cole.

Gerrit Cole gives up back-to-back home runs to Mike Ford and Miguel Andújar. 💣💣

That’s Miguel Andújar’s second HR off Gerrit Cole so far. 🔥🔥 pic.twitter.com/Ynjny68ZrF