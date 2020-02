Gertz Manero afirma que no renunciará; FGR entrega 2 mil mdp al Gobierno de AMLO

Desde problemas de salud para seguir en el cargo hasta diferencias con el gabinete del Gobierno federal fueron algunas de las razones que se difundieron

Carlos Álvarez

10/02/2020 | 07:54 AM

Alejandro Gertz Manero aseguró que no renunciará a la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que durante este domingo se especuló con su salida de la institución autónoma.

"Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo", indicó Gertz Manero este lunes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En medios nacionales circuló el rumor de que Gertz Manero habría renunciado a su cargo desde el pasado sábado, e indicaron que habría sido por tres razones: su estado de salud; además de porque el mandatario nacional no ha cumplido con la aplicación de nuevas leyes y códigos para sancionar a quienes incurran en catos de corrupción, narcotráfico y fraude.

La tercera versión que se difundió en diversos medios sobre la presunta renuncia de Gertz Manero, fue por las presuntas dificultades que el fiscal general de la República tuvo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

Este mismo día, el titular de la FGR, entregó un cheque por 2 mil millones de pesos, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, dinero se recuperó por una denuncia que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Gertz Manero indicó que por la secrecia del caso caso no podría dar mayores datos, pero confió en que se tendrán mayores devoluciones.

El fiscal dijo que en los próximos días podría dar a conocer otro anuncio de este tipo. ”Una tarea de la más importante del Gobierno es recuperar la confianza y el patrimonio”, expuso.

Por otra parte, Gertz Manero aseguró que debe reformarse la figura jurídica de feminicidio para proteger mejor a las víctimas y obtener justicia, ya que dicho delito se disparó de una manera preocupante, en 137 por ciento.

El fiscal general abundó que como está tipificado el feminicidio en la actualidad, este tiene obstáculos para los procesos, por lo que dijo, le explicó a los legisladores de Morena que dicho delito requiere de una reforma para darle fuerza a su proceso legal.

Aseveró que después se distorsionó la información, por lo que se la FGR tuvo que aclararlo, pero que lo que se busca es proteger a las víctimas.

Luego de varias preguntas sobre el tema, el presidente López Obrador afirmó que la nota no debería ser el tema del feminicidio, sino la recuperación de bienes.

"Nunca en la historia, nunca, se había recuperado dinero de la corrupción. Estamos en el terreno de lo inédito. Se ha tomado la decisión para que ese dinero regrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado", señaló el político tabasqueño.