Gertz Manero anuncia juicio internacional contra la DEA

El elemento fundamental que convenció a la FGR de la inocencia de Cienfuegos Zepeda fue el hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente

Carlos Álvarez

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, anunció que la institución que encabeza irá a juicio contra la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ello luego de que el Departamento de Justicia estadounidense expresó su decepción por la decisión de México de no ejercer acción penal contra el General de División en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Llega toda esa información, de una acusación formal, de una persona que está siendo investigada, etcétera, y resulta que unos cuantos días después, ellos se arrepienten, y entonces retiran todos los cargos que decían que estaban probados, lo declaran inocente, lo ponen en libertad absoluta, y nos los mandan para México", indicó Gertz Manero en entrevista para la cadena Radio Fórmula.

"¡Oye! ¿Qué sentido lógico jurídico puede tener toda una investigación que se tardó 8 años? y que [...] de un día para otro, resulta que los acusadores hicieron todo eso, que lo llevaron ante un gran jurado, que lo llevaron ante una juez [Carol B. Amon], y de repente dicen: 'fíjate que no, no tenemos nada en contra de él, vamos a declararlo inocente, vamos a retirar todos los cargos, y ahora a ver tú qué haces'", insistió el titular de la FGR.

El elemento fundamental que convenció a la FGR de la inocencia de Cienfuegos Zepeda fue "el hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente. Imagínate nada más, qué papel hace cualquier fiscalía, de cualquier parte del mundo, que el acusador retira sus cargos y dice que la persona que acusó es inocente, y el que tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de investigar que ellos ya declararon que retiraron sus cargos y que es inocente".

"Si tenían pruebas tan sólidas [...] ¿Por qué alguien hace una acusación, hace una detención, quebranta los derechos humanos, exhibe a una persona, cualquiera que sea, no importa quién haya sido, y una vez que hace todo eso, y que le dice a con quien tiene la relación permanente: 'oye, este asunto que yo traté en secreto, que no se lo dije a nadie, ahora te lo hago público, y ya que lo hice público, resulta que voy ante el juez, y le digo: 'fíjate que voy a retirar todos los cargos', oye, ¿por qué? ¿Por qué retiras los cargos, si tus cargos son sólidos", abundó el fiscal.

"No, no, no, Mira esas cosas para los procedimientos procesales, no me vengan con ese cuento. No señor, lo que pasa es que no tenían elementos [...] La política exterior es una cosa y la justicia es otra [...] No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones, que son absolutamente irrelevantes. Cuando hay una acusación, hay una acusación y eso está en manos del Poder Judicial", respondió Gertz Manero ante el apunte del periodista Ciro Gómez Leyva de que la Fiscalía de Nueva York había dicho que retiraba los cargos contra Cienfuegos Zepeda por "consideraciones de política exterior".

"Y si ellos, los que están alegando que es por consideración, entonces ¿por qué no lo hicieron por consideración antes y andan deteniendo gentes a las que después perdonan. Todo esto huele muy feo, y hay ahí una serie de contradicciones que son absolutamente inválidas. ¿Cómo una fiscalía va a hacer un proceso acusatorio? si los acusadores ya dijeron que retiran los cargos", agregó el titular de la FGR.

"Eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal [...] esto es parte de una escalada [...] no lo voy a permitir, y no por mí, sino por México y por sus instituciones legales. Vámonos a juicio, vámonos en serio a ver por qué lo perdonaron. Consideraciones internacionales, óyeme", dijo Gertz Manero.

"Pues esas consideraciones internacionales las pudieron tener 7 años antes, ¿no? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Por qué cuando ya lo tenían presentado ante el juez, ¿o qué? ¿no encontraron elementos? y vamos a ver cómo les echamos la bolita a estos, y a ver, luego les aventamos a nuestros incondicionales para que los afilien y se lleven ellos la friega, no hombre, ¡están locos! ¡No nos vamos a dejar!, ¡No lo vamos a permitir! vámonos a juicio, vámonos a los niveles internacionales", indicó el titular de la FGR.

El fiscal general de la República recordó, además, que Juan Francisco Patrón Sánchez, “El H-2”, así como Daniel Isaac Silva, alias “El H9”, están muertos, por lo que si quisieran investigarlos, "pues ya te fastidiaste [...] esa es una trampa ínfima [...] vámonos contra los que hayan llevado a ese juicio, o los que hayan obtenido esas pruebas, o los que hayan llegado a la conclusión que las conversaciones verdaderamente ridículas, entre dos hampones que ya se murieron, son suficientes para armar un caso como éste. Eso es lo que quiero llevarlo a juicio, pero no a escándalos, ni a linchamientos mediáticos", dijo el fiscal.

La DEA sostenía que Cienfuegos Zepeda tenía relaciones y protegía a ambos, lo que motivó su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre.

"Esto apenas está comenzando [...] el hecho de que nosotros le acabamos de notificar al Gobierno de los Estados Unidos, el no ejercicio [de la acción penal contra Cienfuegos Zepeda], para que ellos hagan lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en México cuando tú decretas el no ejercicio, no es el final de un asunto [...] Así que yo ya le comuniqué al Gobierno de los Estados Unidos, a la DEA, que ahí está su expediente, y que nosotros estamos declarando el no ejercicio, y ellos tienen todo el derecho de irlo a defender", advirtió Gertz Manero.

"Y luego, se publicó el no ejercicio, para quien quiera ir a juicio, porque vamos a ir juicio, y ese juicio no lo vamos a llevar nada más en México, este es un asunto de carácter internacional, y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo, porque este es un linchamiento [un juicio] para establecer si nosotros tenemos o no tenemos la razón", señaló el fiscal.

"Lo que se establece en cualquier juicio de no ejercicio, es una primera instancia [el juicio] se va a promover ante las autoridades nuestras, así como promovieron las pruebas, así como mandaron esto [el expediente], todos los elementos, así como lo perdonaron, así como lo mandaron, tienen todo el derecho, como cualquier persona física o moral, que acuda ante la justicia, no importa de dónde sea, lo mismo que las entidades, que sientan aquí que hay una violación a los derechos humanos, vamos a ir al fondo, vamos a ver dónde están las violaciones a los derechos humanos, porque ya las tengo muy claras", dijo el titular de la FGR.

Gertz Manero aseguró que no conoce personalmente a Cienfuegos Zepeda, sólo a través de un fiscal especial, y que el general de División en retiro ha declarado por lo menos tres veces, una de ellas cuando llegó a México, después todo un día, y señaló que los abogados han estado en constante contacto con la FGR.

Asimismo, el titular de la FGR señaló que el expediente difundido del caso está testado por obligación legal, pero que quien entre al juicio tiene el derecho de conocer todo el documento, entre ellos la DEA. "En eso no estamos tapando nada, tampoco [...] Lo que no podemos hacer es quebrantar el principio de inocencia que nos obliga a hacer esas testadas (sic) Es más, yo voy a acudir a todas las instancias internacionales, porque esto no se puede quedar aquí, porque este es un asunto internacional", insistió.