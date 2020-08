Gertz Manero anuncia reforma integral al sistema de justicia para atacar impunidad, y pide apoyo al Senado

‘Eso sí, nosotros lo podemos llevar a todo el sistema nacional de justicia y entendamos que mientras no haya una convivencia, mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a todos los mexicanos que somos ofendidos por la injusticia, no va a haber un cambio’, aseguró el funcionario

MÉXICO (SinEmbargo).– Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), planteó este martes una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal, cuyo objetivo sea mejorar la procuración e impartición de justicia en todo el país.

Durante el Foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado de la República, afirmó que desde que tomó a su cargo la dependencia, “todos los delitos federales han ido a la baja, todos, porque hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia a resolver un problema de justicia inmediata”.

“Eso sí, nosotros lo podemos llevar a todo el sistema nacional de justicia y entendamos que mientras no haya una convivencia, mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a todos los mexicanos que somos ofendidos por la injusticia, no va a haber un cambio”, aseguró el funcionario.

En su participación, recordó que por ese motivo su “planteamiento fue claro y muy preciso”, ya que va por una Ley Nacional de Justicia Cívica que se “tiene que aplicar todos los días en todos los municipios de todo el país, a la defensa de todos los ciudadanos”.

“En materia de justicia, no debe de haber diferencias. Todos los mexicanos somos iguales. Todos los mexicanos debemos de tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico, aunque quien lo aplique sean las autoridades que potencialmente les corresponda, de acuerdo con los municipios de los estados, pero bajo una normatividad que sea aplicable para todos con un criterio que sea universal para todos”, subrayó Gertz Manero.

Por otra parte, señaló que “si no tenemos un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican en todo el país, dejando por supuesto las particularidades de cada estado a la decisión de cada soberanía estatal, pero en los términos generales debemos de tener todos el mismo derecho, todas las mismas facultades para defender nuestra convivencia y nuestra vida”.

“Si nosotros no tenemos esa Ley de Justicia Cívica, si nosotros no tenemos un Código Penal Nacional, si no vemos en el Código de Procedimientos todos los avances que ha tenido y todos los problemas que ha reportado, no vamos a resolver el problema”, destacó el Fiscal General de la República.

Frente a los legisladores, precisó que ha recibido por parte de los gobernadores ya una propuesta que hicieron a través del Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, en la cual realizan una serie de planteamientos de carácter procesal, cuyo contenido es muy lógico “porque están realmente vinculadas a la vida diaria de la impartición y de la procuración de justicia”.

“Y sí todo eso tiene que amalgamarse, y todo eso tiene que ir junto para poder dar un resultado. Nosotros vamos a insistir y lo hemos estado trabajando con el Ejecutivo federal, fundamentalmente con la Consejería Jurídica con un proyecto general, global de carácter penal que incluya todo el transito del fenómeno criminal, desde la prevención hasta la nación, sin intervenir por supuesto y respetando toda la soberanía del Poder Judicial, pero trabajando con ellos porque finalmente todos los días tenemos que trabajar juntos y todos los días tenemos que resolver los problemas de una manera conjunta”, sostuvo.

El titular de la FGR consideró que “ya debe de acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quien asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos”.

“En ese sentido va a ser presentado este proyecto. Lo tenemos muy adelantado. No lo habíamos presentado, ¿por qué? Porque se estaba esperando esta ocasión”, explicó.

Asimismo, el Fiscal puntualizó que el Ministerio Público Federal ha recuperado notablemente su credibilidad y la confianza que los mexicanos tienen en esa institución, “y eso nada más es el principio. Nosotros queremos recuperarlo en una forma total y absoluta”.

“Yo insisto esta es una gran oportunidad. Nosotros tenemos los proyectos listos y en el momento en que sea adecuado y lo dirá el propio Senado, cómo podemos presentar esto en compañía con el Ejecutivo con quien hemos trabajado a través de la Consejería Jurídica. Nosotros estaremos en la mejor disponibilidad, pero esto es un combate en favor de la víctimas, no es un combate que le vaya a quitar derechos a nadie, se tienen que recuperar los derechos perdidos a alguien”, agregó.

Más adelante, detalló que “la materia penal es la que más nos duele, porque es la que afecta nuestra vida, nuestra integridad y nuestro patrimonio en la forma más directa y más cruel, pero no dejemos que esta reforma quede a fuera toda la parte que es el derecho civil, el derecho mercantil y todas las áreas de derecho que tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros en materia penal y que por no tener esa disposición publica tan grande no se les ha atendido”.

“Yo sí quiero hacer una petición muy respetuosa de que no solamente nos quedemos en materia penal, que vayamos a todos los aspectos en la defensa de la sociedad frente a la injusticia. Yo creo que, si logramos esto en un tiempo, siendo razonable, este país va a tener unos resultados verdaderamente excelentes”, confió Alejandro Gertz Manero.