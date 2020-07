Gertz reclama al Gobernador de Guanajuato y a la FGE no estar a la altura de la emergencia local

Ciudad de México.– La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de esa entidad, se equivocan al responsabilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) por el trabajo que ellos no hicieron en el arresto de los familiares de José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro“, opinó anoche Alejandro Gertz Manero.

El Fiscal General de la República se refirió a la liberación de María Eva “N” y de Rodolfo “N”, madre y padre de “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quienes fueron capturados por la Fiscalía guanajuatense el 20 de junio, pero que quedaron libres el fin de semana pasado por falta de pruebas pero, principalmente, por errores de la autoridad local al realizar las órdenes de cateo y las aprehensiones posteriores.

“Qué tiene que ver la facultad de atracción con una conducta derivada de una orden de cateo del fuero común, que el propio fuero común cuando se la llevan les dice que ‘la incumplieron y se cometieron toda clase de ilegalidades’. Dígame usted, ¿usted cree que esa es la manera de tratar a la población y de tratar asuntos tan serios como son estos?”, dijo Gertz Manero al referirse, en entrevista en el programa “Los Periodistas”, a los señalamientos del Gobernador Rodríguez Vallejo, quien dijo que la FGR “debió atrae el caso” para que, además de la madre y el padre de “El Marro”, otras 29 personas arrestadas permanecieran en prisión.

Álvaro Delgado y Alejandro Páez, conductores de ese programa en la cadena La Octava, insistieron al Fiscal sobre la pifia de la autoridad local.

Páez incluso le preguntó al titular de la FGR si no había sido “una burrada” de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Gertz Manero respondió que esos temas son delicados y por eso las fiscalías deben actuar con precisión y sin dejar margen a los errores si es que, verdaderamente, se quiere llevar ante la justicia a presuntos delincuentes.

“Nos están pidiendo que hagamos lo que sus propios jueces les dijeron que no debían de hacer? ¿A ese grado hemos llegado? Cuando nosotros pedimos una orden de cateo los jueces nos la ponen difícil; deveras, si no comprobamos una serie de datos y si cualquiera de nosotros se equivoca o se sale un milímetro de lo que el Juez contempla, se cae la orden”, expuso el Fiscal General de la República, para ejemplificar las irregularidades de las autoridades guanajuatenses.

El funcionario descartó que la detención de familiares de “El Marro” se tratara de un montaje, como él había señalado horas antes en entrevista con Joaquín López Dóriga. El funcionario precisó que se refería básicamente a los errores cometidos por la Fiscalía guanajuatense.

“Yo nunca usé la palabra ‘montaje’, yo dije que el 21 de junio el Ministerio Público [de Guanajuato] le pidió a un Juez de control de la entidad, por delitos del fuero común –que nada tienen que ver con la Fiscalía General de la República–, una orden de cateo –que nada tiene que ver con la FGR– una orden de cateo para ir a buscar un vehículo robado en un domicilio determinado. Las órdenes de cateo con este nuevo sistema garantista son de una precisión absoluta, si pides una orden para eso no puede usted hacer nada diferente porque no se lo admite el Juez, pero si llega con diligencias diferentes el Juez se las echa para atrás, le dice: ‘esto es ilegal`”, explicó en entrevista para “Los Periodistas”.

El Fiscal detalló que el Ministerio Público de Guanajuato, al no encontrar el vehículo robado, hizo una serie de diligencias fuera de ese lugar y las vinculó con la orden de cateo y, con los elementos encontrados, buscó incluir a la FGR en el caso.

“Cuando el Ministerio Público tuvo todos esos elementos los quiso llevar ante el Ministerio Público Federal y nuestro Ministerio Público no había participado, no sabía de qué se trataba, no tenía nada qué ver con la orden de cateo y con asuntos de orden común. Dijeron: ‘aquí encontramos un arma y drogas y entonces eso le pertenece a la Federación’. No, no, así no funciona”, expuso en el programa que se transmite desde la cadena La Octava.

Gertz Manero detalló que el Juez de control de Guanajuato resolvió que no se trataba de diligencias de la FGR y las descalificó. “Las negó y le dio la libertad a las personas que habían detenido [en total fueron 31]. Y ahora resulta que dicen que no los acompañamos. Óigame, pero, ¿de qué se trata?”, dijo Gertz.

AYOTZINAPA: ESTAMOS MÁS CERCA

El Fiscal Alejandro Gertz Manero dio un breve anuncio la mañana de este martes para informar que hay una orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, el más alto funcionario ligado, hasta ahora, a delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Además, expuso, también se emitió ficha roja de Interpol para localizarlo, pues el ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) ya huyó del país.

Horas más tarde, el propio funcionario federal, anunció en otro espacio que tienen localizado a Zerón de Lucio y que estarán pendientes de su próxima detención y, luego, de su extradición a México.

También en el marco de la entrevista con Delgado y Paéz, Gertz Manero dijo que ya fueron aceptadas cuatro de las 46 órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR sobre ese personaje y 41 personas más ligadas al caso.

“Seguimos luchando, nos ponen dificultes para librar los órdenes de aprensión, pero lo vamos a seguir haciendo. Estamos ya muy cerca”, afirmó. Además, recordó, las investigaciones y los datos que la FGR ha encontrado forman parte de esta nueva investigación por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada que acaban de tajo con la llamada “verdad histórica”.

LOZOYA ESTARÁ EN MÉXICO EN 2 Ó 3 SEMANAS

El Fiscal Gertz Manero habló también en “Los Periodistas” sobre la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex). El abogado dijo que aún restan una serie de trámites por realizar, pero expuso que no cree que el proceso pase de una semana o dos.

Esta mañana, el Fiscal General de la República informó que Lozoya Austin aceptó la extradición de España a México y manifestó su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas.

“Debo informar que el día de ayer, Emilio Lozoya Austin presentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General; y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”, anunció más temprano Gertz Manero.