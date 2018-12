Giannis Antetokounmpo firma su tercer triple-doble de la campaÃ±a

Giannis Antetokounmpo firmó su tercer triple-doble de la temporada y el décimo segundo de su carrera en un partido que dominaron de principio a fin los Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets por 129-115.

The Greek Freak estuvo en cancha durante 34:20 minutos en los que ayudó con 31 puntos, 10 tablas y 10 asistencias, complementado por 3 tapones y 2 robos en 76.5 por ciento de tiros de campo. Encestó dos triples en tres intentos.

The Greek Freak records his 3rd triple-double of the season:

31 PTS | 10 REB | 10 AST pic.twitter.com/copIrpF0Mg