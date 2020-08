Gigantes de San Francisco deja en libertad a Yolmer Sánchez

Una lesión en la espalda impidió que Sánchez fuese incluido en el róster de San Francisco para el Día Inaugural

Noroeste / Redacción

22/08/2020 | 11:38 AM

SAN FRANCISCO._ El infielder venezolano Yolmer Sánchez no llegó a demostrar su habilidad defensiva con los Gigantes, pero tendrá la oportunidad de hacerlo con otro equipo luego de que la novena de San Francisco concediera su petición de dejarlo en libertad.

Sánchez rechazó ofertas de Grandes Ligas durante el invierno para firmar un contrato de liga menor con los Gigantes con la idea de competir por el rol de titular en la segunda base, puesto en el que ganó un Guante de Oro en la Liga Americana en el 2019 como integrante de los Medias Blancas de Chicago. Pero una lesión en la espalda impidió que Sánchez fuese incluido en el róster de San Francisco para el Día Inaugural y, una vez que recuperó la salud, el equipo no tenía cupo para él.

El colombiano Donovan Solano y el venezolano Wilmer Flores se han destacado al bate, y los Gigantes siguen comprometidos a darle al hondureño Mauricio Dubón oportunidades para afianzarse en las Mayores. Por lo tanto, Sánchez, un bateador ambidiestro de 28 años, pasó el último mes entrenando en el campamento alterno del equipo en Sacramento.

El oriundo de Maracay intentó hacerle ajustes a su swing luego de que los Medias Blancas decidieran no ofrecerle contrato en diciembre, pero no pudo sacarle provecho a los cambios durante los entrenamientos primaverales, ya que no conectó hit alguno en sus primeros 16 turnos al bate en la Liga del Cactus.

En 149 juegos por Chicago en el 2019, Sánchez bateó .252 con OPS de .638 y dos cuadrangulares.

(Con información de MLB)