SAN FRANCISCO._ El cuerpo de instructores de los Gigantes de San Francisco ha decidido aportar su granito de arena para ayudar a mantener a peloteros juveniles de comunidades que carecen de servicios suficientes activos durante la pandemia del coronavirus que tiene suspendidas las ligas alrededor del país.

El Fondo Comunitario de los Gigantes anunció el fin de semana el lanzamiento del programa Junior Giants at Home, una clínica en línea para estudiantes de entre 5 y 18 años de edad con duración de cuatro semanas, que constará de videos instructivos por parte del mánager Gabe Kapler y sus 13 coaches.

“El beisbol y el softbol han dejado un gran impacto en las vidas de nuestro cuerpo de instructores, razón por la cual nos sentimos emocionados de colaborar con Junior Giants para brindar estas clínicas en línea”, dijo Kapler mediante un comunicado. “Le deseamos a cada uno de los jugadores de Junior Giants una temporada feliz y saludable y esperamos ver a todos de regreso en los diamantes pronto”.

El plan de estudios de Junior Giants at Home cubrirá educación, prevención de bullying y desarrollo de conducta, así como ejercicios dirigidos a afinar las habilidades de beisbol de los participantes. El nutriólogo de los Gigantes, Leron Sarig, también contribuyó con videos sobre hábitos de alimentación saludables.

