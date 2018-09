FUTBOL

Gignac insita a la paz en el futbol mexicano

El delantero francés de Tigres de la UANL hace un llamado a todos los aficionados

Noroeste / Redacción

André-Pierre Gignac se pronunció en contra de la violencia de este domingo y nunca pensó que vería hechos tan lamentables como lo ocurrido en la Avenida Aztlán, donde Rodolfo Palomo quedó gravemente herido.

“Siempre lo he dicho, si algo me hizo enamorarme de esta ciudad fue su gente, su pasión y el amor de la afición por sus camisetas, pero nunca imaginé que esto pudiera llegar a algo tan triste como lo de este domingo. Amigos: ¡esto no es así!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dédé hizo un llamado que las aficiones de Tigres y Rayados dejen la rivalidad en el terreno de juego y limpien la imagen del futbol regiomontano, que se ha visto empañada a nivel mundial tras la batalla entre seguidores de ambos clubes al norte de la Sultana del Norte.

“Nuestra rivalidad es en la cancha y dura 90 minutos, afuera seguimos siendo amigos, familia, regios. Demostremos de nuevo porque nos llaman la mejor afición de México. Por amor al deporte y a nuestras camisetas, digamos no a la violencia y demostremos que pertenecemos a una misma ciudad”, añadió.

El delantero felino espera que el joven de 21 años se recupere, pues sigue grave por un edema cerebral a causa de las lesiones.