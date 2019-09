Gilberto IvÃ¡n GuzmÃ¡n Tirado, con la mira puesta en Tokio 2020

ATLETISMO

Gilberto Iván Guzmán Tirado, con la mira puesta en Tokio 2020

El atleta mazatleco entrena con Juan Manuel Viera para conseguir su pase a Juegos Olímpicos

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Gilberto Iván Guzmán Tirado, mejor conocido en las pistas de atletismo como “El Novato”, llegó a ser el más rápido de todo México en los 400 metros planos, pero se quedó a un segundo de llegar a unos Juegos Olímpicos.

Hoy, cuatro años después y tras algunos altibajos en su vida, el mazatleco regresó a los óvalos para alcanzar su sueño, que en esta ocasión se llama Tokio 2020.

“El objetivo principal es tratar de buscar la marca para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio. Estamos en muy buena fecha para empezar los entrenamientos y trabajar muy duro”, expresó.

Desde mayo de 2019, en la Universidad Nacional realizada en Campeche, el velocista originario del Walamo, una comunidad beisbolera cuya principal actividad es la pesca y siembra de chile, no pisaba una pista de entrenamiento al no contar con recursos para su traslado.

En ese lapso, el especialista en 400 y 800 metros planos, se dedicó a trabajar en una deshidratadora de mangos ubicada en Rosario, para solventar sus gastos en el día a día.

“Ahorita en el chequeo que me acaban de hacer salimos con un muy buenos tiempos a pesar de que tengo muy poco entrenando, hicimos un tiempo excelente, queremos hacer historia yo y mi entrenador Juan Manuel Viera. Nos estamos preparando para ello”, dijo.

Con 46.81 segundos, Gilberto Iván Guzmán Tirado es reconocido como el tercer velocista más rápido de México en los 400 metros de todos los tiempos, colocado sólo por debajo de atetas históricos como Alejando Cárdenas (45.25 segundos) y Juan Pedro Toledo (45.16 segundos).

“Ahorita me tuve que salir de trabajar para enfocarnos en los entrenamientos, tratamos de no interrumpirlos para que el proyecto salga adelante, Tokio 2020 no sólo es un sueño, es un objetivo que tenemos mi entrenador y yo. Mi familia me quiere ver allá y vamos a darlo todo”, expresó.

“Sabemos que tengo potencial para eso y pues no queda de otra más que entrenar duro y superar la marca que piden de 44.90 segundos en 400 metros y de 1:45.20 minutos en 800 metros”.

PARA SABER

Para elegir a los mil 900 deportistas que competirán en el atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Federación Internacional de Atletismo implantó un sistema mixto, ranking mundial y marcas mínimas, donde no sólo cuentan las marcas, si no dónde se consiguen.