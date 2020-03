Giovanna de 8 aÃ±os vio la marcha feminista en CuliacÃ¡n y decidiÃ³ unirse

Giovanna de 8 años vio la marcha feminista en Culiacán y decidió unirse

Giovanna cursa el tercer año de primaria. Estaba frente al kiosko de catedral sobre la Obregón cuando decidió bajarse del coche para exigir justicia ella también.

Karen Bravo

CULIACÁN.- “Justicia, justicia, justicia”, vociferaban cerca de 100 mujeres que marchaban por la avenida Álvaro Obregón en Culiacán. Empezaron 20 minutos antes de las 18:00 horas a manifestarse frente al Ayuntamiento, para ello abarcaron dos carriles de la vía.

El recorrido fue corto, pero llegó el mensaje. Giovanna regresaba del cine en compañía de sus padres y sus hermanos, apenas tiene ocho años de edad pero está informada de la problemática de violencia contra las mujeres.

“Fuimos pasando porque salíamos del cine, fuimos pasando y las vimos, yo me quise bajar pero como mi hermana no se quiso bajar yo me bajé sola”, explica la menor.

Giovanna cursa el tercer año de primaria. Estaba frente al kiosko de catedral sobre la Obregón cuando decidió bajarse del coche para exigir justicia ella también. Su hermana no quiso bajarse, así que su padre decidió acompañarla para que la niña se sumara al grito de ¡basta ya!.

“Porque soy mujer y no me gusta que las abusen y les peguen”, narra.

“A mí no me agrada que las mujeres sean violadas o abusadas por sus familiares o amigos”, enfatiza.

Su padre la vigiló a la distancia mientras cuidaba en brazos al hermano menor de Giovanna, la niña en medio de mujeres de todas las edades, hizo suya la protesta también.

--¿Qué sentiste?

--Bien porque estaban haciendo justicia.

--¿Justicia por quién?

--Por las mujeres que han sido abusadas.

La marcha tomó por Obregón, dobló en Antonio Rosales, dio vuelta en Ruperto L. Paliza y terminó frente al Modular Inés Arredondo.

Ahí las cerca de 100 participantes gritaron exigiendo justicia, dieron mensajes de aliento, se abrazaron y lloraron. Al final hasta intercambiaron teléfonos para seguir en contacto.

Giovanna se acercó a Carmina, una de las jóvenes que iba al frente de la manifestación. Carmina en un ritual improvisado inició a la niña en el feminismo colocándole al cuello la pañoleta morada que ha caracterizado el movimiento.

Platica Giovanna que se preparará para volver a marchar este lunes 9 de marzo, y ahora sí hará una cartulina para exigir justicia.