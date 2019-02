Giovanni Arrieta, un fotÃ³grafo Carnavalero de corazÃ³n

Giovanni Arrieta, un fotógrafo Carnavalero de corazón

Se exhibe en Parque Líneal, frente a Plaza Acaya, una colección 90 imágenes de la fiesta del puerto

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El gusto por el Carnaval corre por la sangre de los mazatlecos. Y el fotógrafo Giovanni Arrieta no pudo sustraerse de este gusto porteño, que en él, con el tiempo, se convirtió en pasión.

Este año se cumplen 27 de que Giovanni Arrieta trabajó oficialmente su primer carnaval, fue en 1992 y en la muestra se exhiben imágenes de ese Carnaval y los subsecuentes hasta el del año pasado, que llevó por nombre “Patasalada, el circo de los talentos”.

En total son 90 fotografías las que integran la exposición “Carnavalero de corazón”, que están colocadas a lo largo de 400 metros del Parque lineal frente a la Plaza Acaya, las fotos están montadas en 16 mamparas por ambos lados.

Son imágenes de 27 carnavales, ahí están las cortes reales, las carrozas, los rostros de la gente que participa como espectadores, los fuegos pirotécnicos, los espectáculos de coronación, la elección de reinas pero sobre todo está el entusiasmo dibujado en las caras del pueblo.

Desde 1992 hasta el 2018 ha desarrollado esta apasionante labor, en algunas ediciones por estar trabajando para el Ayuntamiento de Mazatlán, y, las más, aunque no estuviera en una dependencia de gobierno de cualquier manera lo cubría, haciéndolo sobre todo por gusto.

El fotógrafo, quien además fue homenajeado, dijo que le gusta cubrir todo el carnaval, pero el evento que más disfruta como fotógrafo es el desfile del Martes de Carnaval .

“Ese evento tiene muy buena luz porque el desfile arranca a plena luz de la tarde y te da la oportunidad de tomar muy buenas fotos, me gusta mucho sentir a la gente y ese día puedes convivir con los espectadores porque no está tan lleno, me entusiasma mucho ese desfile y es en el que estoy más cansado porque es el último día”, compartió el artista de la lente.

Linda Chang, directora artística del Instituto de Cultura, le otorgó el reconocimiento al fotógrafo Giovanni Arrieta por 27 años de entregar su creatividad y su disciplina a la fotografía de la máxima fiesta del puerto.

“Esta exposición abarca todo lo que es la fiesta, está lo más representativo de toda la fiesta en 90 imágenes, quise captar la magnificencia de los carros alegóricos, la belleza de las reinas y sobre todo la alegría de la gente común. También se puede observar las transformaciones que ha vivido el Malecón”, destacó la funcionaria.

Giovanni Arrieta agradeció a sus maestros de la UAS, en donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que lo apoyaron y vieron el talento que había en él, incluso, leyó una larga lista de nombres de personas que tienen que ver con que se haya dedicado a la fotografía.

La exposición va a estar montada hasta el último día del Carnaval, el 5 de marzo, en el Parque Lineal frente a la Plaza Acaya.