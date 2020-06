Girasoles de Guasave se marchitan sin ser disfrutados

Debido a la pandemia del Covid-19, esta vez el campo sembrado a un costado del Centro Cultural de Guasave no pudo recibir visitantes

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El campo de girasoles que fue plantado en el mes de febrero para convertirse en un atractivo turístico para quienes visitan el malecón María del Rosario Espinoza no pudo cumplir con esa función y se marchitó sin que los visitantes lo pudieran disfrutar.

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico, manifestó que en la primera siembra de esta oleaginosa se estableció en ese mismo sitio en el mes de octubre de 2019 y para enero floreció, atrayendo aproximadamente a 30 mil visitantes en un periodo muy corto de tiempo y la intención al resembrar en febrero era que pudieran ser visitadas durante las vacaciones de Semana Santa.

“La Alcaldesa giró la instrucción al director de Agricultura de resembrar para tener en estas fechas que acaban de pasar, fue una superficie más grande”, explicó, “lo que no se logró hacer porque vimos el tiempo de la contingencia fueron los paradores fotográficos y no tenía caso porque no se iban a poder visitar porque la pandemia nos iba a impedir tener ese tipo de concentración”.

El campo de aproximadamente 5 mil plantas ubicado a un costado del Centro Cultural Guasave floreció durante Semana Santa, como estaba previsto, pero permaneció cerrado ante la prohibición de aglomeraciones y no pudo recibir visitantes.

“Ya cumplieron su ciclo y ahora se habían dado muy parejito, los sembraron en la misma etapa, se dieron de muy buen tamaño, desgraciadamente la ciudadanía no pudo disfrutar, las que lo disfrutaron mucho fueron las abejas, que es muy importante el trabajo que hacen de forma natural”, expresó Ahumada López.

El funcionario indicó que una vez que pase la emergencia sanitaria prevén volver a plantar ese campo y si las condiciones lo permiten para diciembre se pudiera tener florecido este espacio, para disfrute de los guasavenses y de quienes vienen a visitar a sus familias esas fechas.

Subrayó que este tipo de acciones no son muy costosas para el Ayuntamiento, pero sí le vienen muy bien al turismo y a quienes dependen de esta actividad, además de que es un complemento para el malecón que ahora tiene un río limpio que se ve majestuoso.