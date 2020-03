Giro de Italia, FÃ³rmula 1, la Premier y la Bundesliga, se suman al caos del deporte por el coronavirus

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, el 22 de marzo, y el de Vietnam, el 5 de abril, fueron aplazados a fechas no determinadas debido a la pandemia del nuevo coronavirus, anunciaron este viernes los organizadores de ambas carreras.

En consecuencia, la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), estimaron en un comunicado conjunto que la temporada debería empezar “en Europa a finales de mayo”, pero añadieron que dado “el fuerte aumento de casos de COVID-19 en Europa está situación será regularmente examinada”.

Ello plantea la duda sobre la disputa de los GP de Holanda (1-3 de mayo), España (8-10 mayo) y Mónaco (21-24 mayo).

“La Fórmula 1 y la FIA continúan trabajando en estrecha colaboración con los promotores en Baréin y Vietnam y las autoridades locales para seguir la situación y tomar el tiempo necesario para estudiar la viabilidad de otras fechas para cada gran premio, más tarde este año si la situación lo permite”, precisaron en un comunicado las dos instancias.

Ciclismo

El Giro de Italia es la última competición que ha anunciado su suspensión. La vuelta italiana tenía que comenzar el próximo 9 de mayo, pero desde ya han notificado su aplazamiento.

En un comunicado de la organización, donde se ha informado del cambio, han señalado el 3 de abril como el día en el que se conocerá la nueva fecha. El Giro comenzaba esta vez en Budapest, pero tras las restricciones del gobierno húngaro para evitar la propagación de la pandemia habrá que esperar para su celebración.

Por su parte, el belga Tiesj Benoot (Sunweb) se impuso en solitario en el sexta etapa, entre Sorgues y Apt, de 161,5 km, de la París-Niza, que vio hoy suspenderse su octava fracción, que debía disputarse el domingo, por el coronavirus, manteniéndose el alemán Maximiliaan Schachmann (Bora-Hansgrohe) como líder, a falta de la jornada decisiva del sábado.

Futbol

La Liga Premier británica se convirtió el viernes en la última competición de alto perfil que anuncia una suspensión, mientras la pandemia del coronavirus sigue obligando a clausurar la gran mayoría del deporte mundial.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR