Gisele Bündchen lamenta humillar a modelos nacidas en Instagram - Noroeste

Gisele Bündchen lamenta humillar a modelos nacidas en Instagram

En reciente entrevista para Vogue, la modelo parecía criticar la forma en la que las jóvenes utilizan las redes sociales para aumentar su fama y oportunidades

Noroeste / Redacción

En los últimos años, la industria de la moda ha encumbrado a una serie de jóvenes que, en un principio, no se ajustaban a los estándares tradicionales de sus modelos pero que, a cambio, contaban con la ventaja de tener en muchos casos un apellido famoso y, en consecuencia, una sólida base de seguidores en las redes sociales.

Pese a tratarse de la corriente predominante del sector, no todos sus veteranos han recibido con los brazos abiertos a las Gigis, Kendalls, Bellas, Haileys y demás celebridades a las que se conoce como ‘Instagirls’ o chicas sacadas de Instagram.

En el pasado, la mismísima Naomi Campbell realizó varios comentarios despectivos sobre la fugacidad que ella auguraba a sus carreras, aunque más tarde le tocó desdecirse, debido quizá a que había empezado a compartir pasarela con muchas de ellas, y ahora otra veterana maniquí se ha visto obligada a hacer lo mismo, de acuerdo a laopinion.com.

En su última entrevista para Vogue, la respetadísima Gisele Bündchen realizaba unas declaraciones en las que parecía criticar la forma en que esas jóvenes venden en la esfera virtual sus vidas privadas para aumentar su fama y sus oportunidades de conseguir un contrato con una firma de prestigio.

Para terminar de echar sal en la herida, la brasileña aseguró que ella era demasiado ‘wise’, lo que podría traducirse como lista o sabia, para entrar en ese juego.

"No forma parte de mi generación, debo ser honesta en ese sentido. Yo soy más mayor, y más sabia. Si tuviera que promocionarme a mí misma... olvídalo. No lo haría“, fueron sus palabras exactas.

No ha pasado ni un día, y a Gisele le ha tocado disculparse públicamente por ese comentario que, sin duda, habrá generado incomodidad entre quienes se hayan dado por aludidas y los grandes diseñadores que han recurrido a ellas para atraer a un público más joven.

“Lamento mucho que mis palabras en el reciente artículo de Vogue se hayan malinterpretado“, aseguró vía Twitter recurriendo a la vieja excusa de que sus palabras, sacadas de contexto, enviaban un mensaje erróneo.

“Mi intención era únicamente dejar claro que yo provengo de una generación anterior y que no soy una nativa digital. Admiro a la generación más joven y su capacidad para lidiar con la presión añadida de las redes sociales. Y desde luego, no me considero más inteligente que nadie y sigo pensando que todos estamos aprendiendo”.