Glam2Go, maquillaje con tecnología y a domicilio - Noroeste

Glam2Go, maquillaje con tecnología y a domicilio

Una aplicación móvil desarrollada por mexicanos, busca hacer de las peticiones de maquillaje y peinado más accesibles

Sinembargo.MX

Glam2Go es como el Uber de la belleza, pues basta con solicitar un servicio a la dirección deseada, para que un profesional del maquillaje y peinado, llegue y haga la magia.

Sus creadores, Renée Triay y Rodolfo Navarrete vieron una oportunidad de negocio en el boom tecnológico y en las necesidades de la mujer actual para lanzar este servicio de belleza on demand, a través de una app gratuita.

“Glam to go es un servicio a domicilio de peinado y maquillaje impartido por profesionales, chicos y chicas que son freelancers y que trabajan por su cuenta en pasarelas, producción, en la industria de la moda y que normalmente maquillan a nivel profesional. El modelo de negocio está en que hay un exceso en la calidad de estos maquillistas ya que tienen tiempos muertos y por lo tanto, a través de nuestra app, cerramos la brecha de oferta y demanda de este tipo de servicios”, dice Rodolfo Navarrete.

Estos profesionales a los que llaman glammers, llaman “trabajo social” cuando atienden a chicas que no precisamente viven de su imagen, no son modelos ni están en alguna producción.

“Eso no quiere decir que las maquillan como modelos, sino acorde a lo que la chica quiere, ya sea una ocasión especial, un compromiso social o ir un día a trabajar, como uno de nuestros servicios de lunes a viernes que se llama Morning Express y es para ejecutivas que tienen alguna relación con clientes o una responsabilidad comercial y por lo tanto, nos contratan”, continúa.

Sus servicios van desde el maquillaje por la mañana o en la tarde; los combos: Morning Express, Hair and Makeup AM, Hair and Makeup PM, Updo and Makeup y Weekend.

Además, hay servicios para adolescentes hasta 18 años, y paquetes de madre e hija y amigas.

Los precios van desde 700 hasta 1600 pesos por servicio individual.

Navarrete, economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), menciona que el rango de edad de las usuarias es de entre 18 y 48 años, aunque las que más los solicitan son entre 32 y 45 años.

Actualmente Glam2Go cuenta con más de 5 mil 200 usuarios activos que en los últimos 12 meses han usado constantemente la App. Iniciaron sus operaciones en la Ciudad de México pero continúan con Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro.

Además, tienen alrededor de 100 glammers. Actualmente trabajan 65, en Monterrey 20, en Guadalajara 15.

¿CÓMO FUNCIONA?

La aplicación es gratuita en Google Play y App Store, es necesario registrarse con nombre, dirección de correo electrónico y para contratar un servicio, con una tarjeta de crédito.

“Y la edad, haremos una encuesta para saber qué tipo de piel tienes, qué tipo de producto te gusta, y en función de eso conocer mejor a cada clienta y empezar a tener una cercanía comercial con ella. Una vez que escoges el servicio, das la dirección y se asigna un glammer, igual que Uber, sale un mapa”, menciona.