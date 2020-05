Globe Life Park es sede de graduaciones en Texas

ARLINGTON._ El nuevo Globe Life Park, una instalación de 1.8 millones de pies cuadrados, recibió su primer evento público.

Lo que en un principio hubiese sido el medio de una estadía de nueve juegos en casa de los Rangers se convirtió en una ceremonia de graduación para una escuela secundaria. De hecho, fue la primera de nueve ceremonias que tomarán lugar en el Globe Life Field en el próximo mes. Casi 40 mil estudiantes se graduarán en el nuevo estadio del equipo de Texas para ponerle fin a un último año escolar poco usual debido a la pandemia del coronavirus.

Congratulations, Class of 2020. Today’s Graduation Ceremony was the first public event held at Globe Life Field. pic.twitter.com/aZuNrVE1gW