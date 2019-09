Gloria no sabe leer; legalmente no es la madre de sus hijos

Fue a raíz del inicio del programa de uniformes y útiles escolares en el 2011, cuando se dio cuenta que en el acta de nacimiento de sus hijos de 15 y 11 años, no es su nombre y ahora busca corregir la documentación de los menores

Karen Bravo

CEUTA, Elota._ Gloria se resguarda a la sombra de una carpa. Aunque pasan de las 15:00 horas, el sol no perdona y el calor se siente como si fuera medio día. La fila es larga para recoger una despensa del DIF Estatal, ella espera con Fernando en brazos, su bebé de cuatro meses que aún no está registrado.

Viajó cerca de una hora desde Toyoltita a Ceuta para tratar de arreglar la documentación de sus hijos en las Jornadas de Apoyo a pueblos indígenas que ofrece el Gobierno del Estado, la cual se llevó a cabo el 2 de septiembre. Sin embargo, no le resolvieron el problema aunque lleven servicios de registro civil.

“Yo nomás a eso venía, era lo que más me importaba pues los papeles de mis hijos, arreglarlos pero pues no, no se pudo y voy a averiguar en La Cruz. Me dijo la muchacha que en La Cruz, que no cobran y pues voy a averiguar”, expuso.

Fue hasta el año 2011 cuando Gloria se percató de que hay un error en el acta de nacimiento de sus hijos Yesenia, de 15 años, y José Ángel, de 11 años de edad.

Cuando el Gobierno del Estado de la administración pasada implementó el programa de uniformes y útiles escolares gratuitos, Gloria tuvo problemas para canjear los vales porque su documentación no coincidía con la de sus hijos.

“Yo no me había dado cuenta porque no sé leer y ahora apenas, que ya ves que entregan los útiles y ya se ponen más estrictos y ya es que me di cuenta que está mal el nombre”, explicó.

En el acta de nacimiento de sus hijos aparece como Gloria Mónica, pero ella solamente se llama Gloria, y fue hasta el canje de vales que le advirtieron de la situación.

“Los que entregan los materiales, los maestros, nunca me dijeron nada, y la mera verdad yo tampoco sabía, como le vuelvo a explicar, yo no sé leer ni nada de eso, a mí se me hacía que todo estaba bien”, dijo.

“Quiero arreglarlas porque supuestamente haz de cuenta que yo no soy la mamá de los plebes”, lamentó.

Gloria sospecha que fue el papá de sus hijos quien dio el nombre de más cuando registraron a los niños, pero como no sabe leer, no se percató; además que no tenía su documentación con ella, ya que es originaria de Guerrero.

“Como no tenía (mis) papeles aquí, mi mamá fue para Guerrero, me los trajo y los papeles no venían así; o sea que ni mi mamá sabía cómo me llamaba, yo creo”, detalló.

A raíz del error, los trámites se complican para Gloria cuando se trata de sus hijos, por lo que para canjear los vales de uniformes tiene que recurrir a su ex esposo, el papá de los niños; sin embargo, es un problema porque él no siempre le ayuda, expresó.

“Cada año batallo mucho para recoger las cosas y yo me imagino que a futuro les va a afectar a ellos y les va a hacer mal a ellos”, comentó.

Fernando, su hijo menor que apenas tiene cuatro meses de edad, no está registrado y aunque pudo hacerlo en la Jornada de Apoyo, no lo realizó porque lo hará en La Cruz, a donde viajará para tratar de resolver el error en las actas de Yesenia y José Ángel.

De acuerdo con datos del INEGI, en Sinaloa 4 de cada 100 personas mayores de 15 años no cuentan con ningún grado de escolaridad.

JORNADAS PARA NECESIDADES INDÍGENAS

El pasado 14 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Social anunció que implementaría jornadas de apoyo dirigidas a cubrir necesidades de comunidades indígenas.

Ricardo Madrid Pérez informó que en ellas otorgarían servicios focalizados a lo que requerían esos pueblos, conforme lo que informaran los gobernadores indígenas.

La Sedeso llevó a cabo la primera jornada indígena en el poblado de Capomos en Choix y tiene proyectado cubrir 246 comunidades indígenas en ocho municipios.

Tras los casos registrados como el de Gloria en la comunidad de Ceuta, las autoridades tomaron folios para darle seguimiento a la problemática, informó a Noroeste Ricardo Madrid Pérez, titular de Sedeso.