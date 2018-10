Gloria Trevi confiesa que viviÃ³ 17 aÃ±os de golpes y manipulaciÃ³n

Gloria Trevi confiesa que vivió 17 años de golpes y manipulación

La cantante dio un contundente mensaje en la gala de los Latin American Music Awards

Fernando Espinoza

“Tenía yo quince años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos y fueron 17 años de humillaciones”, es un fragmento del mensaje que dio Gloria Trevi, sobre el escenario de los Latin American Music Awards, que se realizaron la tarde de este jueves en Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cantante enfocó su mensaje con Sergio Andrade, y los años que estuvo en la cárcel, además trastocó temas sobre la violencia de género que viven las mujeres en México, e incluso aseguró que su escándalo fue una cortina de humo para el caso de las muertas de Juárez.

“Cuatro años, ocho meses y ocho días le llevó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia, y fuí una cortina de humo para las muertas de Juárez, porque así a veces condenando a una mujer ocultan los crímenes contra otras”, dijo la cantante.

El público presente se puso de pie y aplaudió a la interprete de “Cinco minutos”, quien enfundada de en un vestido largo color rosa y brillantes se mostró conmovida, llorando y aguantando la respiración, y hasta se hincó para agradecer a los presentes.

“Una televisora fue el epicentro de eco de todos los medios, y fueron miles de horas de programas de televisión, y no exagero, donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores, y como esas personas sabían de marketing y de rating, pá vender le pusieron el Trevi por delante, Trevi-equis, y dije equis porque eso fue en mi vida, él no fue mi creador, ni mi descubridor, porque con él y sin él he demostrado que yo soy Gloria Trevi”.

Aunque no mencionó el nombre de Sergio Andrade quedó entre dicho en el mensaje, mismo que duró casi siete minutos, y que fue compartido por medios internacionales, entre ellos Telemundo, el video de este portal de noticias se empezó a viralizar pocos minutos tras su publicación.

Por otra parte, Gloria sólo había compartido imágenes en sus redes sociales durante la alfombra roja, donde lució otro vestido color rosa de Michael Cinco, un afamado diseñador de Dubai.