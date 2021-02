Entretenimiento

Gloria Trevi: Quiero que en mi bioserie se comparta no mi verdad, sino la verdad

La interprete prepara diversos proyectos, entre ellos un concierto virtual el 27 de febrero, una bioserie y el lanzamiento de un disco inédito

Franco Parra

Una de las figuras más queridas y polémicas de la industria del entretenimiento es Gloria Trevi, quien ayer 15 de febrero celebró su cumpleaños número 53 con una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de su primer concierto en streaming, el cual será organizado por Ocesa el próximo 27 de febrero a las 20:30 horas. Los accesos tienen un precio de $400 pesos.

Durante la charla también dio a conocer que está de lleno en lo que será su bioserie. Se le cuestionó si en esta producción que hará Carla Estrada, ella tendrá alguna participación especial y respondió que “todo será una participación mía, estoy súper entregada y sobre todo no pretendo que mi serie sea donde yo salga como una persona que nunca cometió ningún error, sino al contrario, quiero que en mi bioserie se comparta no mi verdad, sino la verdad”.

La cantante se manifestó muy emocionada por este proyecto. “Muy pronto saldrá la bioserie de mi vida y que bueno que es una bioserie, porque realmente en una película es imposible contar mi vida, hubiera tenido que ser como ‘El señor de los anillos’, pero triplicado, o sea mucha historia, mucha vida y muchos momentos que he tenido. Y ahora sí les voy a poder contar desde que comencé con mis sueños, cuando lo comencé a realizar y cuándo esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y luego cómo me levanté”.

Lo que sí recordó Gloria es que entre los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida está el no poner la confianza en la persona equivocada, “porque terminas traicionando sin querer a la gente que de verdad te quiere”.

Confesó además que su cumpleaños lo pasó trabajando en los vestuarios y la participación que tendrá este 18 de febrero en la próxima entrega de premios Lo Nuestro, donde la van a reconocer por su trayectoria musical, dijo además que ese día su hijo Ángel Gabriel también estará cumpliendo años, celebrará su mayoría de edad y se le cuestionó que si grabará un tema con él, ella dice que sí quiere, pero el joven ahora está enfocado en hacer su propia música.

Entre otros proyectos que Gloria realizará, dijo que está por firmar un contrato muy importante para ella, sobre todo a nivel emocional. También destacó que en mes y medio aproximadamente estará lanzando música nueva, compartió que será más bailable; mientras tanto, continúa promoviendo unos productos para cuidar el cabello como “Biotin Gummies by Gloria Trevi” de la mano de “Bella All Natural”.

En cuanto al concierto en streaming, el espectáculo se denomina “Trevi in da House” donde la estrella hará un recorrido por toda su trayectoria musical. Adelanta que no ha visto otros shows de compañeros artistas porque prefiere concentrarse en su espectáculo en el que promete sorpresas y locuras.

“Yo misma estoy nerviosa, emocionada y muy sensible porque nunca me he presentado sin sentir al público físicamente, sin embargo esto es ‘Trevi in da house’, o sea, ¡voy a estar en tu casa! Siento que estará muy íntimo y de repente eso me puede poner un poquito más atrevida en algunos momentos, o sensible.

Sinceramente creo que habrá muchas cosas que serán espontáneas; sin embargo, estoy planeando para que haya sorpresas, estoy ensayando mucho, tengo en chinga a los bailarines, a los músicos y a la gente del staff porque quiero hacer algo muy especial para ustedes. Espero que disfruten las sorpresas de ‘Trevi in da house’”.

La mano que mece la cuna

Finalmente y a propósito de que llega el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Gloria dijo que las mujeres son la mano que mece la cuna. “Está en nosotras decirle a las nuevas generaciones cómo ser respetadas, tratadas y queridas. Y en eso tenemos que enfocar muchísimo nuestro futuro, desde el momento en el que llegan a nuestros brazos nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos que comunicarles cómo deben de tratar y aceptar ser tratados. Precisamente el haber vivido las cosas que viví me dan la autoridad para decir lo que estoy diciendo ahorita”, finalizó.