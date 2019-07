Gloria Trevi reina con Diosa de la Noche

Se presentará en Mazatlán el 6 de septiembre, los boletos ya están a la venta

Dantiela Mendoza

Fue a mediados de la década de los 80 del siglo pasado que Gloria Trevi irrumpió en la escena musical mexicana, generando una gran controversia, a más de tres décadas de distancia, la nacida en Monterrey continúa rompiendo moldes.

Su nuevo disco “Diosa de la noche” incluye una serie de temas, 12 para ser exactos, en los que cuenta historias, le canta al amor y, sobre todo, defiende la dignidad humana, dedicando canciones a las minorías y denunciando la violencia de género.

El mismo nombre tomó para la gira 2019, “Diosa de la Noche Tour”, la cual llegará a Mazatlán el próximo 6 de septiembre, en el que se espera la presencia de miles de espectadores, considerando la gran cantidad de seguidores que la intérprete de “Pelo suelto”ha conseguido a lo largo de tres décadas.

“Diosa de la noche” se estrenó el 31 de mayo, con sencillos los “Ábranse perras”, que hace un homenajea a la comunidad LGTTB, y “Ellas soy yo”, a través del cual hace una denuncia la violencia de género y los clichés machista que padecen millones de mujeres.

Mientras que el tema urbano “Hijoepu*#”, que Trevi interpreta al lado de Karol G ya tiene más de 52 millones de reproducciones y la balada pop “Me lloras”, que canta a dueto con Charlie Black ya supera los 50 millones de reproducciones su video oficial en el canal de Youtube de la cantante regia.

En una entrevista reciente a medios nacionales, Gloria Trevi expresó que “Diosa de la Noche está integrado por canciones inéditas, varios géneros y letra que tocan el corazón y la consciencia, algunas de ellas son colaboraciones con otros artistas del género urbano, haciédolo diferente a lo que hasta el momento había hecho.

“No puedes cantar una canción porque es la moda, sino que tienes que hacerlo porque te gusta. Yo no me he encasillado nunca en ningún género. Acabo de hacer un “feature” con Karol G, y ahora voy a estar de gira en Estados Unidos, y ella va estar conmigo. Ella va empezar el concierto y luego salgo yo en “Diosa de la noche”, y luego juntas vamos a cantar la canción “Hijoepu*#”, comentó.

Hay que recordar que en estos treinta años de trayectoria artística, Gloria Trevi no sólo ha hecho música, ya que también incursionó en el cine con las películas “Pelo suelto” (1991), “Zapatos viejos” (1993) y “Una papa sin cátsup” (1995), mientras que en 2013 protagonizó la telenovela “Libre para amarte”, bajo la producción de Emilio Larrosa y transmitida por Televisa, anotándose un éxito más en su carrera.

“Diosa de la Noche Tour” además de los temas del nuevo disco, también ofrece un recorrido por las más exitosas canciones de Trevi, la cita es el viernes 6 de septiembre próximo, en el Centro de Convenciones de Mazatlán.

Los boletos ya están a la venta en la taquilla del lugar, un módulo de venta en la Gran Plaza, la boletera electrónica boletomovil.com y la boutique Max Sí Show Room.

Canciones del disco Diosa de la noche

Ábranse perras

Me lloras

Hijoepu*#

Ellas Soy Yo

Rómpeme el corazón

Vas a recordarme

Yo soy su vida

Tribu

Yo Tengo Hoy

Mediterráneo

Diosa de la noche

Que me duela